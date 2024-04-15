Скільки коштують долар, євро та злотий: курс валют на 15 квітня

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 15 квітня. Офіційний курс гривні такий: 1 долар США – 39,39 грн, 1 євро – 41,96 грн, 1 польський злотий – 9,85 грн.

UAportal розповів, в обмінних пунктах долар США купують за 39,45 грн, а продають за 39,55 грн. Євро купують за 42,50 грн, а продають за 42,75 грн. Злотий купують за 9,81 грн, а продають за 9,95 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 39,00 – 39,60 грн.

ПУМБ: 39,10 – 39,60 грн.

Укрсиббанк: 38,05 – 39,65 грн.

Укрексімбанк: 39,15 – 39,75 грн.

Євро

ПриватБанк: 41,85 – 42,85 грн.

ПУМБ: 42,30 – 42,90 грн.

Укрсиббанк: 41,75 – 42,75 грн.

Укрексімбанк: 42,05 – 42,85 грн.

Злотий

ПриватБанк: 9,68 – 9,88 грн.

ПУМБ: 9,50 – 9,99 грн.

Укрексімбанк: 9,60 – 9,95 грн.