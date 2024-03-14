Скільки коштують долар, євро та злотий: курс валют на 14 березня
Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 14 березня. Офіційний курс гривні становить: 1 долар США – 38,78 грн, 1 євро – 42,41 грн, 1 польський злотий – 9,88 грн.
UAportal розповів, в обмінних пунктах середній курс продажу долара США становить 38,90 грн, курс купівлі – 38,80 грн. Євро пропонують за 42,45 грн, а продають за 42,65 грн. Злотий пропонують за 9,80 грн, а продають за 9,95 грн.
Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:
Долар США
ПриватБанк: 38,35 – 38,95 грн.
Ощадбанк: 38,30 – 38,84 грн.
ПУМБ: 38,30 – 38,80 грн.
Укрсиббанк: 38,40 – 39,00 грн.
Укрексімбанк: 38,35 – 38,95 грн.
Євро
ПриватБанк: 41,60 – 42,60 грн.
Ощадбанк: 41,84 – 42,43 грн.
ПУМБ: 41,90 – 42,50 грн.
Укрсиббанк: 41,80 – 42,70 грн.
Укрексімбанк: 41,80 – 42,60 грн.
Злотий
ПриватБанк: 9,60 – 9,90 грн.
Ощадбанк: 9,35 – 9,90 грн.
ПУМБ: 9,50 – 9,90 грн.
Укрексімбанк: 9,60 – 10,00 грн.
Райффайзен Банк: 9,20 – 9,90 грн.