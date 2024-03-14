Скільки коштують долар, євро та злотий: курс валют на 14 березня

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 14 березня. Офіційний курс гривні становить: 1 долар США – 38,78 грн, 1 євро – 42,41 грн, 1 польський злотий – 9,88 грн.

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UAportal розповів, в обмінних пунктах середній курс продажу долара США становить 38,90 грн, курс купівлі – 38,80 грн. Євро пропонують за 42,45 грн, а продають за 42,65 грн. Злотий пропонують за 9,80 грн, а продають за 9,95 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 38,35 – 38,95 грн.

Ощадбанк: 38,30 – 38,84 грн.

ПУМБ: 38,30 – 38,80 грн.

Укрсиббанк: 38,40 – 39,00 грн.

Укрексімбанк: 38,35 – 38,95 грн.

Євро

ПриватБанк: 41,60 – 42,60 грн.

Ощадбанк: 41,84 – 42,43 грн.

ПУМБ: 41,90 – 42,50 грн.

Укрсиббанк: 41,80 – 42,70 грн.

Укрексімбанк: 41,80 – 42,60 грн.

Злотий

ПриватБанк: 9,60 – 9,90 грн.

Ощадбанк: 9,35 – 9,90 грн.

ПУМБ: 9,50 – 9,90 грн.

Укрексімбанк: 9,60 – 10,00 грн.

Райффайзен Банк: 9,20 – 9,90 грн.