Скільки коштують долар, євро та злотий: курс валют на 11 квітня
Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 11 квітня. Офіційний курс гривні виглядає наступним чином: 1 долар США – 39,02 грн, 1 євро – 42,36 грн, 1 польський злотий – 9,95 грн.
UAportal розповів, що курс валют в обмінних пунктах такий: в середньому долар США купують за 39,30 грн, а продають за 39,38 грн. Євро купують за 42,65 грн, а продають за 42,86 грн. Злотий купують за 9,85 грн, а продають за 9,95 грн.
Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:
Долар США
ПриватБанк: 38,75 – 39,35 грн.
ПУМБ: 38,90 – 39,40 грн.
Укрсиббанк: 38,80 – 39,35 грн.
Укрексімбанк: 38,85 – 39,45 грн.
Євро
ПриватБанк: 41,90 – 42,90 грн.
ПУМБ: 42,30 – 42,90 грн.
Укрсиббанк: 42,05 – 42,95 грн.
Укрексімбанк: 42,00 – 42,80 грн.
Злотий
ПриватБанк: 9,75 – 9,95 грн.
ПУМБ: 9,50 – 9,99 грн.
Укрексімбанк: 9,70 – 10,00 грн.