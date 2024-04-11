Скільки коштують долар, євро та злотий: курс валют на 11 квітня

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 11 квітня. Офіційний курс гривні виглядає наступним чином: 1 долар США – 39,02 грн, 1 євро – 42,36 грн, 1 польський злотий – 9,95 грн.

UAportal розповів, що курс валют в обмінних пунктах такий: в середньому долар США купують за 39,30 грн, а продають за 39,38 грн. Євро купують за 42,65 грн, а продають за 42,86 грн. Злотий купують за 9,85 грн, а продають за 9,95 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 38,75 – 39,35 грн.

ПУМБ: 38,90 – 39,40 грн.

Укрсиббанк: 38,80 – 39,35 грн.

Укрексімбанк: 38,85 – 39,45 грн.

Євро

ПриватБанк: 41,90 – 42,90 грн.

ПУМБ: 42,30 – 42,90 грн.

Укрсиббанк: 42,05 – 42,95 грн.

Укрексімбанк: 42,00 – 42,80 грн.

Злотий

ПриватБанк: 9,75 – 9,95 грн.

ПУМБ: 9,50 – 9,99 грн.

Укрексімбанк: 9,70 – 10,00 грн.