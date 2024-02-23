Скільки коштують долар, євро та злоті: курс валют на 23 лютого

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на 23 лютого. Офіційний курс гривні такий: 1 долар США – 38,48 грн, 1 євро – 41,72 грн, 1 польський злотий – 9,66 грн.

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UAportal розповів про курси валют в різних обмінних пунктах. За цією інформацією, долар США в середньому продають за 38,63 грн, а купують за 38,50 грн. Євро пропонують за 41,80 грн, а продають за 42,10 грн. Злотий пропонують за 9,60 грн, а продають за 9,71 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 38,15 – 38,75 грн.

Ощадбанк: 38,40 – 38,90 грн.

ПУМБ: 38,25 – 38,75 грн.

Укрсиббанк: 38,40 – 38,90 грн.

Укрексімбанк: 38,35 – 38,95 грн.

Євро

ПриватБанк: 41,15 – 42,15 грн.

Ощадбанк: 41,45 – 42,20 грн.

ПУМБ: 41,45 – 42,05 грн.

Укрсиббанк: 41,40 – 42,30 грн.

Укрексімбанк: 41,60 – 42,40 грн.

Злоті

ПриватБанк: 9,54 – 9,92 грн.

Ощадбанк: 9,30 – 9,85 грн.

ПУМБ: 9,50 – 9,90 грн.

Укрексімбанк: 9,50 – 9,85 грн.