Синдром недолюбленої дитини: ознаки та наслідки

Синдром недолюбленої дитини виникає тоді, коли батьківської уваги та любові у житті малюка було недостатньо. Любов батьків життєво важлива для дітей. Тільки в атмосфері кохання дитина може нормально рости та розвиватися. Але далеко не всі люди люблять своїх дітей або вміють виявляти це почуття. Вони повторюють помилки своїх батьків, і в ланцюжок нелюбові додаються ланки з наступних поколінь.

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Недолюбленный ребенок по-настоящему несчастлив. Он лишен самого главного, на что имеет полное право — чувства защищенности и собственной ценности для родителей. Почему так происходит и каковы признаки комплекса недолюбленного ребенка? Давайте разберемся.

Как возникает синдром недолюбленного ребенка

В психологии синдромом недолюбленного ребенка (СНР) называют целый комплекс проблем, к которым привело нарушение привязанности детей к родителям. Они чувствуют себя ненужными в семье, не ощущают материнской и отцовской любви.

Возникает комплекс недолюбленного ребенка в раннем детстве. Малыш подсознательно чувствует, желанный ли он или рожден по ошибке. Есть теории, согласно которым, плод ощущает заботу матери во время беременности. Но все же определяющим считается первый год жизни ребенка.

Если мама не взаимодействует с ним достаточно близко, игнорирует его потребности, повышает голос — это становится первым толчком к формированию недолюбленности.

Дальше родительская холодность будет разрушительно действовать на психику ребенка.

Глубину ущерба от синдрома недолюбленного ребенка можно описать так: долюбленный ребенок относится к себе бережно и с любовью, а недолюбленный постоянно ищет в себе недостатки. Представьте дитя в виде кувшина — чем он будет заполнен, с тем и пройдет по жизни.

Недолюбленный ребенок: признаки

Синдром недолюбленного ребенка проявляется в самых разных аспектах жизни ребенка: