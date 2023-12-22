Жартує над власним прізвищем: Цікаві факти про Джонні Деппа

Джонні Депп, знаменитий актор, широко відомий своєю багатогранністю та незабутньою грою. UAportal підготував цікаві факти про цього талановитого чоловіка.

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Постійне нагадування

На руці персонажа Джонні Деппа в "Піратах Карибського моря", капітана Джека Горобця, є татуювання. Цікаво, що після завершення зйомок Депп зробив таке саме татуювання. Єдина невелика відмінність полягає в тому, що горобець на справжньому татуюванні летить у протилежному напрямку.

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Гра з іменами

З німецької прізвище Депп перекладається як "дурень" або "блазень". Незважаючи на жартівливий підтекст, сам Депп часто приймає цю гумористичну сторону, жартуючи над власним ім'ям.

Життя в русі

Виховання Деппа було позначене частими переїздами. До того часу, як йому виповнилося п'ятнадцять років, його сім'я переїжджала два десятки разів, що сприяло його різноманітному досвіду і здатності до адаптації.

Татуювання актора

Тіло Джоні Деппа прикрашають тринадцять татуювань. Серед них є особливе, що має сентиментальну цінність – малюнок.

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