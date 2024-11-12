Шніцель з курки з моцарелою: приголомшливий результат

А чи знали ви, що раніше шніцель називали ще "крайянцем"?

Шніцель — тоненький шматок м’яса, запанірований у сухарях і засмажений до хрусткої скоринки! Щоб м’якоть була ще соковитішою й смачнішою, я вирішив додати всередину терту моцарелу — результат вийшов просто вау!

Цього разу з безлактозної лінійки. Загалом, це найбільший виробник органічної продукції найвищої якості в Україні й навіть у Європі!

На 2 великих шніцелі:

• 2 курячі філе

• 100 г моцарели

• 2 яйця

• несолоні кукурудзяні пластівці

• сухарі, куркума, копчена паприка, трохи орегано, можна додати ще сухого часнику

• сіль, олія для смаження

Філе пластую — надрізаю посередині, не дорізаючи до кінця, — і розкриваю "метеликом". Акуратно відбиваю, найкраще це робити у харчовій плівці. Відбивати можна навіть ручкою від великого ножа. Змащуйте філе водою — так воно буде соковитіше потім й краще відбиватиметься.

Коли м’якоть вже тоненька, солю та натираю моцарелу на половину філе. За допомогою плівки накриваю другою половинкою, трохи відбиваю й притискаю все разом. Ставлю в холодильник на 30 хвилин, щоб усе "схопилося".

До яєць додаю ложку води й добре збиваю виделкою — так паніровка буде братися тонше.

Несолоні пластівці змішую з сухарями та спеціями — копчена паприка, куркума, можна додати трохи сухого чилі, сухий орегано, сухий часник або улюблену суміш карі. Сухарі найкраще брати Панко або натерти білий хліб на тертушці, щоб отримати крупні шматочки, і підсушити їх.

Відбивну панірую спочатку в борошні і струшую надлишок, потім занурюю в льєзон (яйце). Піднімаю й даю стекти надлишковому і одразу обвалюю в сухарях. Зверху додаю ще трохи сухарів, акуратно притискаю й викладаю на гарячу пательню з олією.

Смажу з обох сторін на середньому вогні приблизно по 2 хвилини — готово!

Гарнір: можна подати з картопляним пюре або зеленим горошком з маслом.

Соус: домашній майонез на одному жовтку з зерновою гірчицею, соусом барбекю та зеленню.

• жовток

• 150 г олії

• 25 г зернової гірчиці

• 30 г соусу барбекю

• січена зелень

• ложка сметани

• сіль, перець

Що хочете ще разом приготувати?