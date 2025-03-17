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Сімейний рецепт грузинського чахохбілі
Головний секрет цієї страви — мʼясо стегна без кісточки.
Інгредієнти:
✓ М’ясо стегна
✓ 2 головки цибулі
✓ Сіль за смаком
✓ Базилік та кінза
✓ Перець чилі
✓ 3-4 стиглих томати
✓ Спеції за смаком (хмелі-сунелі, наприклад)
✓ Олія для смаження
Приготування:
1. Обсмажуємо м’ясо на олії до золотистої скоринки.
2. Цибулю нарізаємо півкільцями і додаємо до м’яса. Солимо, смажимо до м’якості.
3. Перекладаємо м’ясо з цибулею в каструлю, додаємо томати, спеції, зелень та перець чилі.
4. Тушкуємо на малому вогні до готовності, поки м’ясо не стане ніжним і соковитим.