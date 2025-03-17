Сімейний рецепт грузинського чахохбілі

Головний секрет цієї страви — мʼясо стегна без кісточки.

Інгредієнти:

✓ М’ясо стегна

✓ 2 головки цибулі

✓ Сіль за смаком

✓ Базилік та кінза

✓ Перець чилі

✓ 3-4 стиглих томати

✓ Спеції за смаком (хмелі-сунелі, наприклад)

✓ Олія для смаження

Приготування:

1. Обсмажуємо м’ясо на олії до золотистої скоринки.

2. Цибулю нарізаємо півкільцями і додаємо до м’яса. Солимо, смажимо до м’якості.

3. Перекладаємо м’ясо з цибулею в каструлю, додаємо томати, спеції, зелень та перець чилі.

4. Тушкуємо на малому вогні до готовності, поки м’ясо не стане ніжним і соковитим.