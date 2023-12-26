Секрети блискучого унітазу: Як його відмити

Чистий і доглянутий унітаз має важливе значення для підтримання охайної оселі. Щоб зберегти блиск, можна покладатися на кілька простих, але ефективних секретів. UAportal дає кілька порад, які допоможуть легко очистити ваш унітаз.

Відео дня

Зубна паста

Придбайте додатковий тюбик бюджетної зубної пасти з простим складом і освіжаючим м'ятним смаком. Акуратно проколіть голкою кілька дірочок у самому тюбику. Потім помістіть проколотий тюбик у зливний бачок.

Кола

Щоб використовувати колу як засіб для чищення, рясно збризніть поверхню унітаза, приділяючи особливу увагу найбруднішим ділянкам.

Читайте також: Чим відмити іржу в унітазі в домашніх умовах: дієві поради

Залиште приблизно на пів години, щоб дати кока-колі подіяти. Після цього візьміть туалетну щітку і швидко почистіть унітаз. Потім натисніть кнопку змиву.

Лимонна кислота

Злегка змочіть поверхню унітаза і рівномірно розподіліть шар лимонної кислоти. Залиште на ніч. Коли настане ранок, використовуйте туалетну щітку, щоб очистити поверхню, переконавшись, що всі сліди лимонної кислоти зникли. Після ополіскування ваша сантехніка виглядатиме так, ніби її щойно придбали, сяятиме блиском і чистотою.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!