Сьогодні день щастя. Рецепт щастя дуже простий

Сьогодні День Щастя.

Рецепт щастя прост.

1. Треба збирати кванти щастя, один до одного, як пазл. Для цього треба їх записувати в секретний файл, щоб ніхто не бачив. І щодня на ніч перечитувати, радіючи з того, який чудовий день ви прожили.

Начебто це надходження грошей на ваш рахунок. І не важливо, звідки. Головне, що вони є, ці кванти щастя, їх кількість додається і тішить ваше око і душу.

2. Ви запитаєте: А що це за чарівні кванти щастя? Кванти щастя безмежно різноманітні:

закохався..., отримав премію..., встиг здати курсову..., врятував людину..., подарував букет..., отримав довгоочікуваний лист..., світло дали..., не бомбят..., наші наступають..., начальник похвалив..., кіно добре попалося..., випередив конкурента..., в магазині дісталася остання сукня..., народила дитину.., знайшов гроші..., побачив сонячне затемнення..., одужав........

Розмір та калібр події не має значення.

3. Чому? Тому що незважаючи на різнокаліберність подібних відчуттів щастя, кожне з них я однаково прирівнюю до одного кванту щастя, оскільки головне – кількість, а не масштабність.

Тому що ніколи не знаєш, який маленький гвинтик закрутить твоє життя вгору або заглушить його. Щастя швидкоплинне, на відміну від горя, яке триває довго.

4. Це, звичайно, не дуже справедливо, що в одному кошику щастя все таке по-різному, але так влаштований світ. Саме тому кванти щастя треба негайно фіксувати, роблячи зарубки в будь-якому місці, а потім увечері переносити ці зарубки в таємний блокнотик або секретний комп'ютерний файл.

Нікому не можна дозволяти в них заглядати, тому що це лише ваше багатство і лише ваші відчуття.

5. Я особисто так і роблю, з дитинства привчивши себе вважати на ніч свої перемоги та удачі. І ніколи не слухаю тих горе-психологів, які рекомендують ділити лист вертикально навпіл, ліворуч писати щось позитивне, праворуч – негативне та зважувати – що переважить.

6. Не треба зважувати негативне. Кажу всім: рахуйте на ніч лише свої ПЕРЕМОГИ. Ви ж людина, загалом, хороша! А на тому, що вам у чомусь не пощастило, чи не вийшло, не треба акцентувати увагу, помножуючи свої проблеми та псуючи собі настрій.

7. Дивиться! Адже збираючи фотографії в свiй альбом, ми вважаємо за краще фіксувати сцени веселощів, відпочинку на морі, ігри у футбол, красиву зачіску, спеціально кажучи "ч-і-і-з", зображуючи щасливе обличчя..., а зовсім не сцени туги, горя, наслідки аварії та лікування у лікарні.

8. Коли ми малюємо образи майбутнього життя, наша свідомість діє за тими самими зразками. Все добре йде в залік, ніщо не повинно загубитися!

9. Тож формула проста: фіксуйте та записуйте свої "плюсики". Це буде математичне складання вашого сумарного щастя. І не треба іронізувати, оскільки математика – наука точна.

10. Життя вимірюється не кількістю вдихів, а моментами, коли від щастя захоплювало дух.