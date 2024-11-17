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Чи зробить підняття гантелей фігуру більш "чоловікоподібною"?

Аніта ЛуценкоАніта Луценко

Чи зробить підняття гантелей фігуру більш 'чоловікоподібною'?
Чи зробить підняття гантелей фігуру більш ''чоловікоподібною''?

Мій особистий страх і травма підліткового віку- це коли, мій приклад ідеальної дівчини- тренера ( реальна дівчина, яка була прикладом для мене, красивої , легкої, спортивної в якийсь момент перетворився на "качка" що зі спини не відрізнити від чоловіка і зі зміною голосу. Зараз розумію, що це стало для мене величезним шоком. Але ясно, що були медичні препарати і цілі на міжнародні змагання бодібілдерські.

Процес нарощування м’язів складний і такий, що потребує вводних: має бути профіцит ккал, а не дефіцит, має бути певна кількість білку, режим тренувань, що передбачає постійне збільшення ваги і супротиву, відпочинок і стратегію нарощування м’язів, робота на рівні високого подолання навантаження, це не 3 підходи по 15 разів з гантелями по 3-5 кг. Твоя гормональна система має бути наближена до чоловічої, бо ми не влаштовані так як чоловіки.

Натомість, що дадуть вправи із додатковою вагою?

- не дадуть м’язам зникати, вони будуть залишатися при тобі і не заміщатимуться жировою масою навіть при тих самих об’ємах

- активна робота м’язів і їх наявність відповідає за швидкість обміну речовин, більше м’язів - більше можеш їсти і не отримувати надлишок на тілі

- шкіра над активними м’язами пружніша

- відчуття сили в м’язах забеспечує відчуття сили в тілі і підвищений рівень енергії

- форма тіла залежить від розвинутість м’язів

- чим краще розвинута сила м’язів, тим за необхідності ти швидша

Боїтесь вправ із вагою?

Джерело:instagram.com

Схуднення