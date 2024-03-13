Щасливий будинок: коли найкраще робити прибирання

Згідно з народними віруваннями, кожен день має унікальну енергетику, яка може впливати на наше життя. Пам'ятаючи про це, важливо знати, коли прибирати оселю. UAportal зібрав народні прикмети, про те, в які дні наводити порядок не рекомендується, та які є сприятливими.

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Коли не можна прибирати

Згідно з народною мудрістю, вважається, що слід уникати прибирання в понеділок, п'ятницю та неділю. Вважається, що ці дні можна ненароком відвернути від дому матеріальне благополуччя і достаток. Крім того, у п'ятницю бажано відчинити всі вікна, щоб впустити свіже повітря і сприятливу енергетику.

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Також рекомендується не міняти постільну білизну в п'ятницю і неділю, щоб зберегти гармонію і щастя в домі. Важливо утриматися від проведення робіт після заходу сонця і на великі церковні свята, такі як Великдень, оскільки вони мають особливу значущість.

Ідеальні дні для наведення порядків

Натомість вівторок вважається найкращим для прибирання. У цей день можна сміливо займатися пранням, прасуванням, підмітанням, миттям вікон. Також середа, четвер і субота підходять для миття підлоги та генерального прибирання загалом.

Важливо пам'ятати, що чистота – це не лише видалення бруду, але й утилізація зламаних чи зіпсованих речей. Такий цілісний підхід до процесу прибирання забезпечує всебічне покращення благополуччя членів сім'ї.

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