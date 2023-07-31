Найпотужніший ритуал для виконання бажань у повний місяць 1 серпня: діє безвідмовно

Сила повного місяця 1 серпня 2023 року може стати глибоким способом прояву найпотаємніших бажань. Для цього можна провести ритуал, але важливо, щоб бажання мало щирий зміст і виходило із глибини серця.

Ідеальний час для проведення ритуалу починається з моменту настання повного місяця і закінчується через день після його появи. Ви можете вибрати будь-який час для проведення ритуалу – ранок, день, вечір або ніч.

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Необхідно підготуватися, так як на виконання бажання ви вкладатимете свою енергію, підтримувану Місяцем. Щоб ритуал пройшов успішно, очистіть свій розум від усіх негативних думок та невизначеності.

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Засвітіть свічку, бажано червону. Дивіться на полум'я щонайменше п'ять хвилин, щоб енергія вогню очистила вас від негативу та сум'яття. Нехай енергія полум'я охопить вас, очищаючи душу. Коли ви станете єдиним цілим з полум'ям, розум очиститься, підготувавши до виконання бажань, які доведеться загадати.

У повню дуже важливо зосередитися на одному або двох найзаповітніших бажаннях. Хоча для тих, хто має глибоку внутрішню енергію, допустимо виконання п'яти бажань. Кожна з них потребує значної кількості енергії для реалізації.

Щоб бажання здійснилися, наповніть їх сильними почуттями та енергією. Закрийте очі та уявіть собі весь спектр емоцій, пов'язаних із виконанням кожного бажання.

Емоції мають бути яскравими, що повністю охоплюють ваш внутрішній світ. Пориньте в радість, задоволення та щастя, подумки наповнюючи кожне бажання енергією.

Запишіть бажання на окремих аркушах паперу. Зробіть глибокий видих, а потім піднесіть папір із бажанням до полум'я свічки. Дозвольте теплу полум'я забрати ваші бажання у Всесвіт.

Наступного дня після повного місяця можна зробити ще один крок, щоб ще більше посилити свої бажання. Практикуйте "вдихання" енергії повного місяця, щоб прискорити виконання бажань. Зробіть глибокий вдих, наповнюючи цією енергією всю свою істоту. Прийміть рівновагу, спокій та задоволення, які супроводжують цей приплив сил.

З кожним видихом звільняйтесь від негативної енергії, втоми та несприятливих емоцій. Насолоджуйтесь світлом і гармонією, що пронизують вашу істоту. Повторюйте цю практику кілька разів протягом дня, поповнюючи запаси енергії та підтримуючи внутрішній спокій.

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