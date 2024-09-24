Найромантичніші місця в Україні для вихідних з коханою людиною. Шукай своє місто
Якщо ви романтична та авантюрна людина, ваші наступні вихідні удвох пройдуть на одній з цих красивих локацій. Замість звиклого прибирання, готування, або зустрічі з друзями візьміть два квитки на автобус чи потяг та влаштуйте незабутній вихідних день лише для двох.
Київ
Ваш особистий романтичний маршрут у столиці може складатися одразу з декількох локацій, які підійдуть як для прогулянки вихідного дня, так і для особливих моментів, які мають запам’ятатися на все життя.
- Маріїнський парк та пам’ятник закоханим
- Тунель кохання на Контрактовій площі
- Закохані стільці на оболонській набережній
- Арка кохання на Дарницькій площі
- Співоче поле
- Оглядовий майданчик на Лисій горі
- Оглядовий майданчик на Старокиївській горі
- Ресторан на даху Avalon – Martini Terrace
- Ресторан на даху B–hush, з панорамним видом на Михайлівську площу
- Ресторан-бар MurMur на даху БЦ "Credit Agricole"
Дніпро
Дніпро подарує закоханим можливість порелаксувати наодинці, повеселитися на даху та надивитися на свої відображення поцілунків у воді.
- Набережна та фонтан "Білий лебідь"
- Монастирський острів
- Оглядовий майданчик парку Шевченка
- Водоспад "Поріг ревучий"
- Яхт-клуб "Січ"
- Ботанічний сад Дніпропетровського національного університету
- Смачні заклади на Катеринославському бульварі
- Віртуальний центр "Куб"
- Кафе-галерея "Van Gogh"
- Ресторан та лаундж бар "BEYOND"
Одеса
Одеса сповнена затишними двориками, романтичними видіами на безкрайнє море та унікальними вуличками з колоритними закладами.
- Дендропарк Перемоги
- Сходи кохання на узвозі кунгуна
- Сквер Пале-Рояль
- Парк Шевченка
- Тещин міст
- Дерево кохання в міському саду
- Луна-парк
- Ресторан "Хмари" з панорамним видом на місто
- PANORAMA & PIANO BAR
- РУФТОП-БАР "ЗАХІД СОНЦЯ
Львів
Історичний, надихаючий, ароматний та турботливий – Львів дарує парам безмежний політ фантазії для романтичних зустрічей та особливих моментів.
- Лавка закоханих на Площі Ринок
- Італійський дворик на Площі Ринок
- Високий замок
- Стрийський парк
- Вежа храму Святої Ольги і Єлизавети
- Фонтан "Ромео і Джульєтта"
- Панорамний ресторан Альбертин
- Ресторан "Дах"
- Смачний заклад Гасова Лямпа
- Панорама-бар "Вежа"
Рівне
Місця для побачень у місті рівне виходять за кордони міста, щоб створити природну романтику та мальовничі декорації для вашого кохання.
- Тунель кохання у Клевані
- Лебединка
- Біле озеро
- Біблівські пагорби
- Органний зал
- Кав’ярня "Кавова кімната"
- Кафе Hogwarts
- Платформа релаксу "Hayok"
Тернопіль
Колоритне та затишне місце, яке має чудові укромні куточки для закоханих та романтиків.
- Острів Закоханих
- Італійський або Венеціанський дворик
- Аераційний фонтан
- Бульвар Шевченка
- Ресторан на даху Na Nebi
Вінниця
Вінниця може заповнити ваш романтичний день або вікенд враженнями, які надихнуть на новий крок у відносинах та подарують незабутні моменти.
- Набережна фонтану Roshen
- Київський міст
- Парк Кумбарі
- Площа Гагаріна
- Міський парк культури
- Водна прогулянка по Південному Бугу
- Ресторан "Вінницька реберня"
- Ресторан "Панорама"
Чернігів
Романтичні прогулянки Черніговом можуть раптово завести до прихованої арочки, чи історичної будівлі – гуляйте, блукайте тримаючи один одного за руку.
- Локації в парку Чернігівський Вал
- Локації Красної площі
- Парк Чернігівського університету
- Ресторан "Хряк"
- Оглядовий майданчик Центр 4
Харків
Війна не спиняє кохання та почуття. Незламний Харків продовжує дихати, закохуватися та прогулюватися своїми вуличками. Та все ж обирати місце для романтичної прогулянки слід ближче до укриття.
- Сад ім. Шевченка
- Центральний парк
- Саржин Яр
- Фельдман Екопарк
- Парк Скульптур
- Кафе "Думки на смак"
- Бар Bunker
Полтава
Полтавський колорит стане чудовим доповненням до романтичного настрою, а її вулички наповнеці цікавими напрямками для прогулянок удвох.
- Іванова гора та Біла Альтанка
- Алея каштанів
- Кругла Площа
- Дендропарк
- Бузковий Гай
- Ресторан "Сходи"
- Ресторан "Той самий Баранчик"
UaPortal бажає вам зберігати тепло ваших відносин та триматися за руки. Раніше ми писали про 10 причин відвідати Карпати восени та секрети будинку з химерами в Києві.