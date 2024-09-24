Найромантичніші місця в Україні для вихідних з коханою людиною. Шукай своє місто

Якщо ви романтична та авантюрна людина, ваші наступні вихідні удвох пройдуть на одній з цих красивих локацій. Замість звиклого прибирання, готування, або зустрічі з друзями візьміть два квитки на автобус чи потяг та влаштуйте незабутній вихідних день лише для двох.

Київ

Романтика столиці створить найгарнішу атмосферу для вашого першого або тисячного побачення. Джерело: https://donum.ua/

Ваш особистий романтичний маршрут у столиці може складатися одразу з декількох локацій, які підійдуть як для прогулянки вихідного дня, так і для особливих моментів, які мають запам’ятатися на все життя.

Маріїнський парк та пам’ятник закоханим Тунель кохання на Контрактовій площі Закохані стільці на оболонській набережній Арка кохання на Дарницькій площі Співоче поле Оглядовий майданчик на Лисій горі Оглядовий майданчик на Старокиївській горі Ресторан на даху Avalon – Martini Terrace Ресторан на даху B–hush, з панорамним видом на Михайлівську площу Ресторан-бар MurMur на даху БЦ "Credit Agricole"

Дніпро

Найромантичніші місця в Дніпрі знаходяться біля води та на воді. Джерело: https://dnipro-day.com/

Дніпро подарує закоханим можливість порелаксувати наодинці, повеселитися на даху та надивитися на свої відображення поцілунків у воді.

Набережна та фонтан "Білий лебідь" Монастирський острів Оглядовий майданчик парку Шевченка Водоспад "Поріг ревучий" Яхт-клуб "Січ" Ботанічний сад Дніпропетровського національного університету Смачні заклади на Катеринославському бульварі Віртуальний центр "Куб" Кафе-галерея "Van Gogh" Ресторан та лаундж бар "BEYOND"

Одеса

Найромантичніші місця Одеси створять новий етап у ваших відносинах. Джерело: the.most.romantic

Одеса сповнена затишними двориками, романтичними видіами на безкрайнє море та унікальними вуличками з колоритними закладами.

Дендропарк Перемоги Сходи кохання на узвозі кунгуна Сквер Пале-Рояль Парк Шевченка Тещин міст Дерево кохання в міському саду Луна-парк Ресторан "Хмари" з панорамним видом на місто PANORAMA & PIANO BAR РУФТОП-БАР "ЗАХІД СОНЦЯ

Львів

Натхненна атмосфера Львова створює місця для романтичних прогулянок на кожній вуличці. Джерело: https://openway.com.ua/

Історичний, надихаючий, ароматний та турботливий – Львів дарує парам безмежний політ фантазії для романтичних зустрічей та особливих моментів.

Лавка закоханих на Площі Ринок Італійський дворик на Площі Ринок Високий замок Стрийський парк Вежа храму Святої Ольги і Єлизавети Фонтан "Ромео і Джульєтта" Панорамний ресторан Альбертин Ресторан "Дах" Смачний заклад Гасова Лямпа Панорама-бар "Вежа"

Рівне

Найпопулярнішим місцем для романтичної фотосесії у рівному є тунель Кохання в Клевані. Джерело: https://patriot.zt.ua/

Місця для побачень у місті рівне виходять за кордони міста, щоб створити природну романтику та мальовничі декорації для вашого кохання.

Тунель кохання у Клевані Лебединка Біле озеро Біблівські пагорби Органний зал Кав’ярня "Кавова кімната" Кафе Hogwarts Платформа релаксу "Hayok"

Тернопіль

Фонтанна магія для найчарвнішої атмосфери під час побачення. Джерело: https://www.wiwi.org.ua/

Колоритне та затишне місце, яке має чудові укромні куточки для закоханих та романтиків.

Острів Закоханих Італійський або Венеціанський дворик Аераційний фонтан Бульвар Шевченка Ресторан на даху Na Nebi

Вінниця

Прогулянка на гондолі Ti amo може стати саме тим моментом. Джерело: https://vinnytsia.city/

Вінниця може заповнити ваш романтичний день або вікенд враженнями, які надихнуть на новий крок у відносинах та подарують незабутні моменти.

Набережна фонтану Roshen Київський міст Парк Кумбарі Площа Гагаріна Міський парк культури Водна прогулянка по Південному Бугу Ресторан "Вінницька реберня" Ресторан "Панорама"

Чернігів

З романтикою в серці – побачення в Чернігові. Джерело: https://chernigiv-rada.gov.ua/

Романтичні прогулянки Черніговом можуть раптово завести до прихованої арочки, чи історичної будівлі – гуляйте, блукайте тримаючи один одного за руку.

Локації в парку Чернігівський Вал Локації Красної площі Парк Чернігівського університету Ресторан "Хряк" Оглядовий майданчик Центр 4

Харків

Харків розкривая таємниці кохання, даруючи найромантичніші місця для побачень. Джерело: https://kharkiv-day.com/

Війна не спиняє кохання та почуття. Незламний Харків продовжує дихати, закохуватися та прогулюватися своїми вуличками. Та все ж обирати місце для романтичної прогулянки слід ближче до укриття.

Сад ім. Шевченка Центральний парк Саржин Яр Фельдман Екопарк Парк Скульптур Кафе "Думки на смак" Бар Bunker

Полтава

Зігрійте ваші відносини найромантичнішими місцями Полтави. Джерело: https://www.tvoeshop.com/

Полтавський колорит стане чудовим доповненням до романтичного настрою, а її вулички наповнеці цікавими напрямками для прогулянок удвох.

Іванова гора та Біла Альтанка Алея каштанів Кругла Площа Дендропарк Бузковий Гай Ресторан "Сходи" Ресторан "Той самий Баранчик"

UaPortal бажає вам зберігати тепло ваших відносин та триматися за руки. Раніше ми писали про 10 причин відвідати Карпати восени та секрети будинку з химерами в Києві.