Найпоширеніші помилки при пранні: Як їх уникнути

Дізнайтеся про типові помилки, які можуть зашкодити як одягу, так і пральній машині. Дотримуючись простих лайфхаків, можна запобігти цим проблемам. UAportal поділився простими порадами для кращого догляду за білизною.

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Перевантаження пральної машини

Перевантаження може призвести до поганого прання, нерівномірного полоскання і навіть до поломки самої машини. Варто дотримуватися рекомендованого завантаження і не перевищувати його.

Таким чином, одяг буде випраний належним чином, а пральна машина залишиться в хорошому стані на довший період часу. Також необхідно окремо прати важкі речі від легких, щоб запобігти пошкодженню речей.

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Використання занадто великої кількості прального засобу

Використання занадто великої кількості прального порошку не тільки марно витрачає гроші, але й може залишити сліди на одязі та пошкодити пральну машину. Ретельно відміряйте засіб для прання відповідно до завантаження, щоб уникнути використання більшої кількості, ніж необхідно.

Для дуже великого завантаження достатньо пів склянки прального засобу, а для меншого – зазвичай вистачає чверті склянки.

Ігнорування регулярного технічного обслуговування

Нехтування регулярним обслуговуванням пральної машини може призвести до несправностей і скоротити термін її служби. Щоб запобігти цьому, очищайте фільтр для ворсу після кожного використання і щомісяця запускайте порожнє прання з оцтом або лимонною кислотою, щоб видалити будь-які накопичені залишки.

Таким чином, пральна машина буде працювати належним чином, що захистить одяг від пошкоджень і подовжить термін служби приладу.

Нагадаємо, ми вже писали, чому після прання в машинці речі стають бруднішими.

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