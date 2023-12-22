Найбільші з нині живих приматів: Факти про горил

Горили, найбільший з нині живучих приматів, лагідні гіганти африканських лісів і одні з найближчих родичів людини. UAportal підготував п'ять фактів про них.

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Характеристики самців

Дорослі самці горил відрізняються сагітальним гребенем уздовж середньої лінії черепа, що вказує на надзвичайно сильні щелепні м'язи. Їх також можна впізнати за ділянкою білого волосся на спині.

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Потужна статура

Для горил характерні м'язисті руки, потужні грудні клітки і видатні плечі. У них великі руки, схожі на людські, причому руки довші за ноги. Їх сила може бути значною загрозою для всіх, хто стане для них перешкодою.

Різниця в розмірах між самцями і самками

Самці горил, як правило, вдвічі більші за самок, досягаючи висоти близько 1,7 метра і ваги від 135 до 220 кг. Дорослі самки, як правило, мають зріст близько 1,5 метра і важать близько 70-90 кг.

Схожість з людиною

Найбільші з нині живих приматів, горили є одними з найближчих родичів людини, поділяючи приблизно 98% генетичного коду. Незважаючи на свою вражаючу фізичну силу, ці істоти дуже розумні, чутливі та емоційні. Їх емоції, такі як сміх і смуток, подібні до наших, що підкреслює їхній тісний еволюційний зв'язок з людиною.

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