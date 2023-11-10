Найбагатші люди України: хто входить у топ-5
UAportal представляє першу п'ятірку найбагатших людей України. Приготуйтеся дізнатися про їхні вражаючі статки та різноманітні бізнеси.
Рінат Ахметов
В Україні Рінат Ахметов посідає перше місце як найбагатша людина. Як власник компанії "Систем Кепітал Менеджмент", його статки оцінюються в мільярди доларів.
Віктор Пінчук
Віктор Пінчук посідає другу позицію у списку. Він є відомим філантропом і бізнесменом, відомим завдяки заснуванню "Інтерпайпу", провідної компанії з виробництва сталі та труб.
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Ігор Коломойський
Ігор Коломойський посідає третю позицію як підприємець з різноманітними інвестиціями в банківську сферу, енергетику, медіа та авіацію. Крім того, він активно підтримує мистецтво, роблячи внески до Дніпровського художнього музею.
Олександр Ярославський
Олександр Ярославський посідає четверте місце, відзначений за внесок в авіаційну, транспортну галузі та сферу нерухомості в Україні.
Микола Лагун
І, нарешті, Микола Лагун постає як видатна фігура в енергетиці та нерухомості, накопичивши значні багатства завдяки стратегічним інвестиціям.
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