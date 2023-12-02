Найбезпечніші країни світу: куди варто поїхати

У світі, де безпека стає пріоритетом для подорожуючих, існують країни, які відзначаються своєю особливою стабільністю та безпекою для мешканців і гостей. UAportal розповідає про топ-5 найбезпечніших країн, в яких можна безпечно подорожувати та жити.

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Ісландія

Ісландія вважається найбезпечнішою країною для подорожей у світі. Вона може похвалитися низьким рівнем злочинності, політичною стабільністю та доброзичливими місцевими жителями, що в сукупності створює безпечне та мирне середовище як для внутрішніх, так і для міжнародних мандрівників.

Швейцарія

Швейцарія, відома своєю нейтральною позицією у світових справах, зарекомендувала себе як одна з найбезпечніших країн для відвідування. Вона має ефективну систему громадського транспорту та добре розвинену інфраструктуру.

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Нова Зеландія

Такі фактори, як соціальна стабільність, низький рівень злочинності та суворі заходи контролю над зброєю, сприяють високому рівню безпеки в Новій Зеландії.

Японія

Низький рівень злочинності, ефективна система громадського транспорту, а також акцент на чистоті та порядку створюють атмосферу безпеки в Японії.

Данія

Данія стабільно входить в топ найбезпечніших країн для мандрівників, пропонуючи мирне і безпечне середовище. Вона може похвалитися добре функціонуючою системою соціального забезпечення, доброзичливими місцевими жителями і низьким рівнем злочинності.

Нагадаємо, UAportal підготував список найкорисніших порад для подорожей, які допоможуть заощадити час, гроші та сили.

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