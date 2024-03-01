Samsung представила новий фітнес-браслет Galaxy Fit 3: коли очікувати

Компанія Samsung офіційно представила свій довгоочікуваний фітнес-трекер Galaxy Fit 3. UAportal розповів, що після нещодавніх витоків та чуток, пристрій виправдовує очікування та має чудові функції.

Відео дня

Особливості

Galaxy Fit 3 може похвалитися більшим дисплеєм, діагоналлю 40 мм (1,57 дюйма), що на 45% більше, ніж у його попередника. Корпус трекера, виготовлений з міцного алюмінію, забезпечує довговічність, а новий ремінець, що застібається в один клік, дозволяє легко й зручно регулювати його розмір. Завдяки підтримці понад сотні різних типів тренувань, а також моніторингу сну та стресу, він задовольняє різноманітні потреби фітнесу.

Вперше в серії Galaxy Fit 3 має функцію виявлення падіння та функцію екстреного виклику SOS. Це означає, що в разі падіння, користувачі можуть негайно викликати допомогу за номером екстреного виклику, а просте натискання п'яти кнопок активує SOS-повідомлення в екстрених ситуаціях у будь-який час.

Покращений зв'язок

Samsung також покращила взаємодію між Galaxy Fit 3 та смартфонами. Використовуючи функцію Camera Remote, користувачі можуть керувати камерою смартфона безпосередньо з трекера, що дозволяє легко робити фотографії. Крім того, функція Media Controller дозволяє безперешкодно керувати відтворенням медіафайлів на телефоні.

Інтеграція

Galaxy Fit 3 може синхронізуватися зі сумісними смартфонами в режимах "Не турбувати" і "Сплячий режим", забезпечуючи безперебійну роботу користувача. Крім того, функція "Знайти мій телефон" стане корисною, дозволяючи користувачам знаходити свої ґаджети або навпаки.

Міцність і час автономної роботи

Завдяки класу захисту IP68, який забезпечує стійкість до води та пилу до 5ATM, Galaxy Fit 3 гарантує, що користувачі можуть займатися своїми тренуваннями, не турбуючись про фактори навколишнього середовища. До того ж пристрій забезпечує приголомшливий час автономної роботи – до 13 днів на одному заряді акумулятора, що зводить до мінімуму необхідність частого підзаряджання.

Доступність

Galaxy Fit 3 буде доступний у трьох кольорах: сірому, сріблястому та рожевому золоті. Продажі розпочнуться 23 лютого в деяких країнах Європи, Азії, Центральної та Південної Америки.

Раніше UAportal розповідав про плюси та мінуси електронних підручників.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!