Найсмачніша курка: рецепт, який стане вашим фірмовим
Найсмачніша курка.
Запашна та соковита, з насиченим ароматом прянощів і ніжним м’ясом усередині. Цей рецепт може стати вашою фірмовою стравою!
До рецепту:
⁃ 1 ціла курка ~1,8 кг
⁃ картопля, батат, цибуля — на гарнір
Маринад
⁃ 200 г масла
⁃ цедра 1 великого лимона
⁃ кілька гілочок розмарину
⁃ 3 великих зубчики часнику
⁃ 1 велика ложка меду
⁃ пачка приправи. Бо тут у складі є все: сіль, коріандр, паприка, сухий часник та томати, куркума, гірчиця, пажитник, базилік, кріп.
⁃ чорний перець за бажанням.
Приготування:
Підготовлюю курку — промиваю, видаляю шию. Усередині натираю спеціями, використовую приблизно півпачки. (За бажанням цей етап можна замінити пресолтингом курки на ніч: на 2 літри води 50 г солі.)
готую ароматне масло.
Тут взагалі просто - у м’яке масло додаю цедру лимона (або іншого цитруса), подрібнений розмарин, часник, мед і спеції. Усе перемішую.
Дуже обережно піднімаю шкірку і під неї поміщаю ароматне масло. Таке треба зробити і на грудці, і на ніжках. Усередину кладу розрізаний лимон і зв’язую курку шпагатом.
Змащую курку трішки олією або залишками масла.
На невелике деко викладаю курку, поруч нарізану картоплю, цибулю чи інші коренеплоди — усе трохи змащене маслом або олією, посипане спеціями.
Запікаю в духовці:
Температура: 175 градусів
Режим: конвекція верх/низ
У мене зайняло 1,5 години, але перевіряйте готовність! Може знадобитися ще 10–15 хвилин.
Якщо якісь частини курки підрум’янюються швидше, прикрийте їх фольгою, щоб отримати рівномірний колір. Смачного!
Обіймаю.