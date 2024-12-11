Найсмачніша курка: рецепт, який стане вашим фірмовим

Найсмачніша курка.

Запашна та соковита, з насиченим ароматом прянощів і ніжним м’ясом усередині. Цей рецепт може стати вашою фірмовою стравою!

До рецепту:

⁃ 1 ціла курка ~1,8 кг

⁃ картопля, батат, цибуля — на гарнір

Маринад

⁃ 200 г масла

⁃ цедра 1 великого лимона

⁃ кілька гілочок розмарину

⁃ 3 великих зубчики часнику

⁃ 1 велика ложка меду

⁃ пачка приправи. Бо тут у складі є все: сіль, коріандр, паприка, сухий часник та томати, куркума, гірчиця, пажитник, базилік, кріп.

⁃ чорний перець за бажанням.

Приготування:

Підготовлюю курку — промиваю, видаляю шию. Усередині натираю спеціями, використовую приблизно півпачки. (За бажанням цей етап можна замінити пресолтингом курки на ніч: на 2 літри води 50 г солі.)

готую ароматне масло.

Тут взагалі просто - у м’яке масло додаю цедру лимона (або іншого цитруса), подрібнений розмарин, часник, мед і спеції. Усе перемішую.

Дуже обережно піднімаю шкірку і під неї поміщаю ароматне масло. Таке треба зробити і на грудці, і на ніжках. Усередину кладу розрізаний лимон і зв’язую курку шпагатом.

Змащую курку трішки олією або залишками масла.

На невелике деко викладаю курку, поруч нарізану картоплю, цибулю чи інші коренеплоди — усе трохи змащене маслом або олією, посипане спеціями.

Запікаю в духовці:

Температура: 175 градусів

Режим: конвекція верх/низ

У мене зайняло 1,5 години, але перевіряйте готовність! Може знадобитися ще 10–15 хвилин.

Якщо якісь частини курки підрум’янюються швидше, прикрийте їх фольгою, щоб отримати рівномірний колір. Смачного!

Обіймаю.