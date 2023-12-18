Найменша у світі армія і найбільша церква: П'ять фактів про Ватикан

Ватикан – держава-місто, що сплетено нитками історії, релігії та культурних багатств. Незважаючи на свою невелику площу, ця суверенна держава має унікальні особливості, які привертають увагу всього світу. UAportal підготував топ-5 фактів про нього.

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Музеї Ватикану

Музеї Ватикану – це скарбниця мистецтва та історії, яка може похвалитися вражаючою колекцією робіт відомих художників, таких як Мікеланджело та Рафаель Санті. Сікстинська капела, що зберігає їх роботи, відома своєю культовою стелею та її значенням у католицькій церкві.

Музеї також містять велику колекцію давньоримських та єгипетських артефактів, що робить їх обов'язковим місцем для відвідування для любителів мистецтва та історії. Крім того, музеї пропонують зазирнути до папських апартаментів, демонструючи розкішні та історичні житлові приміщення минулих Пап.

Собор Святого Петра

Собор Святого Петра – найбільша церква у світі і центр католицької віри. Приголомшлива архітектура і складний дизайн приваблюють мільйони відвідувачів щороку. З її купола, спроєктованого Мікеланджело, відкривається захоплюючий вид на Ватикан та його околиці.

Собор також слугує місцем паломництва для католиків, де знаходиться гробниця Святого Петра та інші важливі реліквії. Відвідувачі можуть захоплюватися величчю Балдахіна та вражаючою скульптурою П'єти Мікеланджело.

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Ватиканські сади

Ватиканські сади – це тихий оазис у самому серці Ватикану, що займає майже половину його території. Ці ретельно облаштовані сади з різноманітною флорою, фонтанами та скульптурами забезпечують спокійний відпочинок для відвідувачів. Екскурсії з гідом пропонують унікальний погляд на історію та біорізноманіття цього відокремленого заповідника.

Швейцарська гвардія

Швейцарська гвардія – найменша постійна армія у світі, що відповідає за охорону Папи Римського і Ватикану. Їхня особлива форма, розроблена Мікеланджело, стала символом Ватикану. Гвардійці проходять сувору підготовку і відомі своєю непохитною лояльністю та відданістю безпеці понтифіка і Ватикану.

Ватиканська бібліотека

Ватиканська бібліотека – одна з найважливіших наукових бібліотек світу, в якій зберігається понад 1,1 мільйона друкованих книг, 75 000 інкунабул та понад 8500 рукописів. Її величезна колекція включає рідкісні та цінні тексти, історичні документи та ілюстровані манускрипти. Вчені та дослідники з усього світу відвідують бібліотеку, щоб отримати доступ до її безцінних ресурсів.

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