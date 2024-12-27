Салат з салямі до новорічного столу: рецепт

Якщо ви ще не до кінця склали меню для новорічного столу, цей рецепт обов’язково має бути у вашому списку! Смачно, просто, а все завдяки головному інгредієнту — салямі.

Ця ковбаска ідеально підходить не тільки для салату, але й для святкової нарізки. Ектор поганого не порадить.

Інгредієнти:

яйця — 2 шт.;

солоні огірки — 5-7 шт.;

ковбаска сирокопчена;

кукурудза — 250 г;

майонез — 2-3 ст. ложки.

Спосіб приготування:

1. Відваріть яйця та наріжте соломкою. Так само наріжте огірки та ковбасу.

2. Змішайте огірки, яйця, кукурудзу й майонез. Між шарами викладіть ковбаску. Усе ретельно перемішайте.

3. Прикрасьте сухариками та зеленню.

А головне правило — насолоджуйтесь святами й смачними стравами.