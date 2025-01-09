Салат ''Бургер'': ідеальна альтернатива класичному бургеру

САЛАТ "БУРГЕР"

Це ідеальна альтернатива класичному бургеру. Він збереже знайомі смаки, але подарує легкість і новий формат подачі.

Готується швидко, тож стане чудовим вибором для обіду чи вечері.

Інгредієнти:

• Рис варений — 1 склянка;

• Фарш яловичий — 200 г;

• Томат — 1 шт;

• Салат Айсберг — 1 шт;

• Цибуля синя — 1 шт.

Для соусу:

• Огірок солений — 3 шт;

• Майонез — 1 ст.л;

• Кетчуп — 2 ст.л;

• Гірчиця солодка — 1 ч.л.

Спосіб приготування:

1. Фарш обсмажити та приправити спеціями.

2. Для соусу дрібно нарізати огірки та змішати складові.

3. Зібрати шарами та заправити.

Готово.