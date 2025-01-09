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Салат "Бургер": ідеальна альтернатива класичному бургеру
САЛАТ "БУРГЕР"
Це ідеальна альтернатива класичному бургеру. Він збереже знайомі смаки, але подарує легкість і новий формат подачі.
Готується швидко, тож стане чудовим вибором для обіду чи вечері.
Інгредієнти:
• Рис варений — 1 склянка;
• Фарш яловичий — 200 г;
• Томат — 1 шт;
• Салат Айсберг — 1 шт;
• Цибуля синя — 1 шт.
Для соусу:
• Огірок солений — 3 шт;
• Майонез — 1 ст.л;
• Кетчуп — 2 ст.л;
• Гірчиця солодка — 1 ч.л.
Спосіб приготування:
1. Фарш обсмажити та приправити спеціями.
2. Для соусу дрібно нарізати огірки та змішати складові.
3. Зібрати шарами та заправити.
Готово.