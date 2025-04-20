Рване м'ясо, що тане в роті – ніхто не встоїть

П’ять годин у духовці — і ніхто не встоїть. Так, цей рецепт не про "швидко", він про "смачно".

Готується просто, виглядає ефектно, смак — без слів.

Інгредієнти:

• Яловичина (лопатка) — 1 кг;

• Сіль — за смаком;

• Мелений перець — за смаком.

Спосіб приготування:

1. Щедро натираємо мʼясо сіллю та перцем.

2. Загортаємо в пергамент. Він щільно облягає мʼясо і допомагає зберегти аромат.

3. Даємо постояти в холодильнику 2–4 години.

4. Далі — фольга. Щільно обгортаємо мʼясо у фольгу, і в духовку на 5 годин при температурі 150°C.

5. Готове мʼясо розриваємо виделками — воно буде ніжним і соковитим.

Подайте з легким овочевим салатом — і насолоджуйтесь.