Різдвяний пиріг з фініками до святкового столу: рецепт
До Нового року залишилось всього 50 днів, і саме час почати збирати смачні рецепти для святкового столу! Один із таких — різдвяний пиріг з фініками.
А для довершеного смаку, поєднуйте зі смачним чаєм!
Інгредієнти:
• Фініки без кісточок —приблизно 7-10 шт;
• Окріп — ¾ склянки;
• Сода — 1 ч.л;
• М’яке вершкове масло — 5 ст.л;
• Мед — 2 ст.л;
• Коричневий цукор — ⅓ склянки;
• Яйця кімнатної температури — 2 шт;
• Чистий екстракт ванілі — 1 ч.л;
• Борошно — ½ склянки;
• Розпушувач — 1 ч.л;
• Сіль — ½ ч.л.
Ірисовий соус:
• Масло — ½ склянки;
• Жирні вершки — ¾ склянки;
• Коричневий цукор — ¾ склянки;
• Мед — 2 ч.л;
• Дрібка солі;
• Екстракт ванілі — ½ ч.л.
Для чаю:
• Обліпиха;
• Мед.
Спосіб приготування:
1. Фініки з’єднати з окропом і содою.
2. Збити масло, коричневий цукор і мед. Знову збити.
3. Додати яйця, ванілін, борошно, розпушувач і сіль.
5. Фініки розім’яти або подрібнити в пюре і додати в тісто.
6. Викласти тісто в форму. Запікати при температурі 180°
7. З’єднати всі інгредієнти для соусу в сотейнику, довести до готовності. Полити пиріг.
8. В френчпрес викласти обліпиху, додати мед, залити окропом.
Смачного!
Обов’язково зберігайте.