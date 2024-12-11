Рецепт смачних чебуреків без тіста

Жодного борошна — лише соковита начинка й м’ясна оболонка. Швидко готується, а смак вражає.

Для начинки:

• Бекон або панчета — 100 г;

• Цибуля порей — 20 г;

• Ріпчаста цибуля — 1 шт;

• Синя цибуля — 1 шт;

• Сир — 100 г.

Для "тіста":

• Фарш — 300 г;

• Куряче філе — 200 г;

• Сіль — 1 ч.л;

• Чорний мелений перець — 0,5 ч.л.

Для запікання:

• Олія — 1 ст.л;

• Сир (натертий) — 50 г.

Спосіб приготування:

1. Наріжте бекон дрібними шматочками. Поріжте всі види цибулі й натріть сир. Змішайте все разом.

2. Фарш змішайте з сіллю та перцем. Добре вимісіть, щоб отримати однорідну масу.

3. Візьміть частину м’ясної маси й розкачайте її на пергаменті в тонкий пласт. Покладіть трохи начинки на середину пласта й акуратно загорніть краї, формуючи "пиріжок".

4. Викладіть на деко, застелене пергаментом. Злегка змастіть їх олією й посипте натертим сиром.

5. Готуйте у розігрітій до 180°C духовці 15-20 хвилин до золотистості.

Зберігайте, щоб не забути приготувати ці смачні та корисні емпанади для близьких.