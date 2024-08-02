Ретроградний Меркурій у серпні: що це таке в які дні чекати найбільших пристрастей

Ретроградний Меркурій завжди викликає цікавість і хвилювання, адже це період, коли комунікації та технології можуть давати збої, а плани — руйнуватися. У серпні 2024 року Меркурій у Діві та Леві принесе особливі виклики для цих знаків, змушуючи їх бути обережнішими та уважнішими до деталей.

Названий на честь бога обміну повідомленнями, Меркурій керує нашою здатністю думати, говорити та писати, впливаючи на все, від повсякденного спілкування до глобальних подій.

У цей період варто бути готовими до затримок, непорозумінь та потреби в перегляді планів, особливо для Дів та Левів, які відчують вплив ретроградного Меркурія найбільше, пише New York Post.

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Коли Меркурій ретроградний?

Ретроградний Меркурій розпочнеться 5 серпня о 12:56 за східним часом на 4 градусах у знаку Діви. Це явище виникає, коли планета починає здаватися, що рухається у зворотному напрямку по небосхилу. У цей період енергія Меркурія, що керує розумом і спілкуванням, працює в незвичному для нас режимі, що може викликати певні труднощі.

Ретроградний Меркурій впливає на організацію, вираження думок і створення порядку, тому варто очікувати затримок у поїздках, плутанини в мисленні, несподіваних конфліктів та частих непорозумінь. У цей час важливо бути особливо уважними до деталей і готовими до можливих незручностей у повсякденному житті.

Ретроградний Меркурій у Діві

Івана Наскова, астролог-екстрасенс на платформі Nebula: Astrology & Psychic Readings for Relationships, пояснює, що коли Меркурій починає свій ретроградний рух у знаку Діви, це може викликати у нас сильніше бажання підтримувати ідеальний порядок у всіх сферах нашого життя.

Ретроградний Меркурій можна сприймати як своєрідний сигнал для пробудження. Основний вплив цього періоду полягає в усвідомленні того, що не все має бути бездоганним, щоб працювати. Це час, коли можна відчути тиск відмовитися від шкідливих звичок, що загрожують нашому здоров'ю, і це, зрештою, призведе до позитивних змін. Зустрічаючись з труднощами, можна активувати свою креативність і знаходити нові рішення, використовуючи наявні ресурси.

Дати ретроградного Меркурія

Меркурій починає свою ретроградність у знаку Діви і завершує її в знаку Лева.

Ретроградний період триватиме з 5 по 28 серпня, з двотижневою тінню до та після цих дат. Відомо, що ретроградний Меркурій може відроджувати стосунки, особливо 7 серпня, коли він перебуває у поєднанні з Венерою, планетою кохання та привабливості.

Цей час сприятливий для вирішення давніх конфліктів, збалансування фінансів, прощення або відновлення пристрасті після розриву.

З середини серпня Меркурій переходить у знак Лева. З 14 серпня варто уникати драматичних ситуацій, стримувати емоції та не робити поспішних висновків, особливо 18 серпня, коли Марс конфліктує з Ураном.

Пам'ятайте, що іноді найбільша сила – це спокій і виваженість.

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