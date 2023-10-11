Ретроградні планети принесуть проблеми трьом знакам зодіаку: Гороскоп на жовтень

UAportal підготував гороскоп на жовтень під впливом ретроградних планет. Люди, народжені під знаками Тельця, Близнюків та Риб можуть знайти стратегію для особистого зростання та гармонії.

Телець

Ретроградні планети Нептун, Юпітер та Сатурн можуть вплинути на ваше життя, Тельці. Ви можете відчувати розгубленість та невпевненість, особливо у питаннях особистих відносин чи фінансових рішень. Довіряйте своїм інстинктам і подумайте, перш ніж брати на себе серйозні зобов'язання.

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Близнюки

Близнюки, ви також можете відчути вплив ретроградних планет Нептуна, Юпітера і Сатурна на собі. Можуть виникнути проблеми у спілкуванні та нечітке вираження думок. Наберіться терпіння, прислухайтеся до інших та уникайте імпульсивних рішень чи покупок.

Риби

Риби, як і Тельці та Близнюки, можуть відчувати вплив ретроградних планет Нептуна, Юпітера та Сатурна. Може виникнути емоційна чутливість і проблеми із самовираженням. Подбайте про своє самопочуття і займіться радісними та спокійними справами.

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