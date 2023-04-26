Red Hot Chili Peppers: не всі фанати знають ці факти про гурт

UAportal підготував статтю, в якій розглядаються п'ять цікавих і маловідомих фактів про культовий американський рок-гурт Red Hot Chili Peppers, утворений у Лос-Анджелесі в 1983 році. Продавши понад 80 мільйонів платівок по всьому світу, вони є однією з найбільш продаваних груп усіх часів.

Факт 1

Red Hot Chili Peppers одного разу виступали на концерті в одних шкарпетках. Це сталося під час виступу у 1983 році у легендарному клубі Kit Kat Club у Нью-Йорку. Гурт був відомий своїми дикими витівками, і цей виступ закріпив за ними репутацію одного з найбільш непередбачуваних та зухвалих гуртів в історії рок-музики.

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Факт 2

Джон Фрусчіанте, колишній гітарист гурту, двічі йшов із групи. Перший раз – у 1992 році, після виходу проривного альбому гурту "Blood Sugar Sex Magik". Як причини свого відходу він назвав перевтому і бажання зайнятися сольною кар'єрою.

Він повернувся до групи у 1998 році, але знову покинув її у 2009 році. Бурхливі стосунки Фрусчіанте з Red Hot Chili Peppers стали предметом численних спекуляцій та обговорень серед шанувальників.

Факт 3

Пісня Red Hot Chili Peppers "Give It Away" була натхненна фразою, яку вокаліст Ентоні Кідіс почув на вечірці. Фразу "Віддай, віддай, віддай, віддай зараз" повторював один із друзів Кідіса, і вона запала йому в душу. Пісня стала одним із головних хітів гурту та отримала премію "Греммі" за найкраще хард-рок виконання з вокалом у 1992 році.

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Факт 4

Басист Flea – не лише майстерний музикант, а й талановитий актор. Він знявся у більш ніж 20 фільмах та телешоу, включаючи "Великий Лебовський" та "Назад у майбутнє, частина II". Акторська кар'єра Блоха свідчить про його різнобічність та творчу енергію.

Факт 5

Red Hot Chili Peppers двічі було введено до Зали слави рок-н-ролу. Перший раз – у 2012 році, а другий – у 2019 році. Вони є одним з небагатьох груп, які удостоїлися такої честі двічі, і це свідчить про їх неминучий вплив і вплив на музичний світ.

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