Реальність відрізняється від казок: 5 цікавих фактів про Середньовіччя

Середньовіччя, яке часто зображують з відтінком романтизму, полонить нашу уяву відважними лицарями, гордими королями та прекрасними принцесами. Однак, UAportal розповідає про реальність, яка значно відрізняється від чарівних казок, які ми чули.

Відео дня

1. Гігієнічні практики

У Середньовіччі особиста гігієна не була поширеною практикою в Європі. Звичай регулярного купання з'явився пізніше, його запровадили мандрівні лицарі, які поверталися з хрестових походів під впливом звичаїв чистоти сарацинів. За відсутності лазні середньовічна знать покладалася на різноманітні парфуми, щоб замаскувати неприємні запахи.

2. Відсутність туалетів

Туалети, на жаль, були рідкістю в багатьох місцях. Дивно, але навіть у відомих аристократичних резиденціях, таких як Лувр, символ французької монархії, не було належних туалетів. Ця незручність створювала проблеми як для мешканців, так і для відвідувачів.

Читайте також: Правило 5 хвилин: Як встигати набагато більше і бути продуктивнішим

3. Собаки-компаньйони на банкетах

Найкращі друзі людини часто супроводжували людей у різних аспектах життя в Середньовіччі. Нерідко собаки були присутні на бенкетах, де вони охоче поглинали недоїдки, які зручно залишали під обіднім столом.

4. Еталон краси – високі лоби

Ідеали краси відрізнялися від наших сучасних уявлень. У Середньовіччі високий лоб вважався ознакою краси. Щоб підкреслити цей атрибут, деякі модники йшли на те, що вищипували собі волосини, щоб підкреслити високе чоло. Чарівна Мона Ліза сама демонструє цю прикметну особливість.

5. Нехтування гігієною рук

Примітно, що середньовічні лікарі не вважали за необхідне мити руки перед оглядом пацієнтів. Особиста гігієна, зокрема чистота рук, вважалася зайвою і не була пріоритетною під час медичних оглядів.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!