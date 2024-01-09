П'ятірка найвищих точок світу: чим вони особливі

UAportal розповів про п'ять найвищих точок у світі. Дізнайтеся, яка в них висота над рівнем моря і чим вони так манять альпіністів зі всього світу.

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Еверест

Еверест – найвища точка Землі, що заввишки 8 848 метрів над рівнем моря в Гімалаях. Через свої екстремальні умови вона є справжнім викликом для досвідчених альпіністів. Багато шукачів пригод прагнуть підкорити цю величну вершину, але не варто недооцінювати ризики та виклики, пов'язані з нею.

K2

К2 є другою за висотою горою на висоті 8 611 метрів. Завдяки своїм крутим і підступним схилам, К2 здобула репутацію однієї з найскладніших і найнебезпечніших гір для сходження. Досвідчених альпіністів з усього світу приваблює її приголомшливий ландшафт, але лише невеликому відсотку вдається досягти вершини.

Канченджанга

Розташована на висоті 8 586 метрів над рівнем моря, Канченджанга вважається третьою за висотою вершиною у світі. Вона має глибоке духовне значення і визнана священним місцем у місцевих культурах. Рельєф місцевості та непередбачувані погодні умови роблять Канченджангу складною, але водночас спокусливою метою для досвідчених альпіністів.

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Лхоцзе

Лхоцзе, четверта за висотою гора, досягає вражаючої висоти 8 516 метрів. Завдяки своїм вражаючим особливостям, включаючи екстремальні погодні умови та круті схили, Лхоцзе кидає виклик альпіністам. Це привабливий вибір для досвідчених шукачів пригод серед захоплюючого, але суворого ландшафту.

Макалу

Макалу що здіймається на 8 485 метрів над рівнем моря, розташована у віддаленому регіоні на кордоні між Непалом і Китаєм. Макалу вирізняється пересіченою місцевістю і крутими схилами, а його вражаючі краєвиди та незаймана природа роблять його чудовим вибором для альпіністів.

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