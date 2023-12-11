П'ять знаків зодіаку здобудуть благополуччя на цьому тижні

UAportal підготував гороскоп для Овнів, Тельців, Близнюків, Раків та Левів. Дізнайтеся, як астрологічні впливи змінять життя цих знаків зодіаку.

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Овен

Цього тижня Овни відчують найбільший добробут у особистих стосунках. Проведення якісного часу з близькими, чи то родина, чи друзі, доставить їм відчуття радості та задоволення. Овнам бажано приділяти першорядну увагу розвитку цих відносин для поліпшення свого загального добробуту.

Телець

На природі та на свіжому повітрі Тільці цього тижня відчують найвищий рівень добробуту. Зв'язок зі світом природи принесе їм почуття спокою та омолодження. Заняття такими видами діяльності, як піші прогулянки, садівництво або просто прогулянка парком, забезпечать Тельцям відмінне самопочуття.

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Близнюки

Цього тижня Близнюки почуватимуться краще, якщо займатимуться інтелектуальною діяльністю та вестимуть надихаючі бесіди. Участь у дискусіях, які спонукають до роздумів, з однодумцями підбадьорить їхній розум і дух. Пошук можливостей для навчання, чи то за допомогою книг, подкастів чи інтерактивних занять, покращить їхнє самопочуття в цей період.

Рак

Цього тижня Раки почуватимуться найкомфортніше у власному будинку. Створення затишної та дбайливої обстановки принесе їм глибоке відчуття спокою та безпеки. Ракам слід зосередитися на заходах з догляду за собою, наприклад, віддатися улюбленим хобі, прийняти розслаблюючу ванну або просто провести час у своєму особистому святилищі.

Лев

Цього тижня Лев знайде найбільше задоволення у творчому самовираженні. Заняття мистецтвом, таким як малювання, письмо, спів чи будь-яка інша форма самовираження, розпалить пристрасть Лева і принесе йому відчуття самореалізації. Левам слід приділяти час розвитку творчих здібностей та використанню своїх унікальних талантів для загального благополуччя.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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