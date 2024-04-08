П'ять знаків зодіаку будуть найжадібнішими на цьому тижні

UAportal підготував гороскоп для Овнів, Тельців, Близнюків, Раків та Левів. На цьому тижні астрологічні впливи проливають світло на прояви жадібності серед знаків зодіаку.

Овен

Згідно з астрологічними впливами цього тижня, Овен виходить на перше місце серед найжадібніших. Їх змагальний характер і жага до успіху можуть призвести до почуття жадібності до визнання і влади. Входження Нептуна у знак Риб може посилити прагнення Овнів до успіху та визнання, потенційно збільшуючи їхню жадібність до досягнень.

Телець

Цього тижня Телець посідає друге місце за жадібністю. Відомі своєю любов'ю до розкоші та матеріальних благ, Тельці можуть відчувати посилене прагнення багатства і матеріального комфорту. Цей підвищений потяг до власності може потенційно спровокувати почуття жадібності до матеріальних благ.

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Близнюки

З їхнім апетитом до нових вражень та знань, входження Нептуна у знак Риб може посилити їхнє прагнення до розширення інтелекту. Це, можливо, призведе до відчуття жадібності до нових вражень та інформації.

Рак

Раки посідають четверте місце серед найжадібніших цього тижня. Їхня емоційна чутливість і потреба в безпеці можуть бути посилені входженням Нептуна у знак Риб. Це потенційно може викликати жадібність до емоційного задоволення та стабільності. Підвищений емоційний зв'язок може призвести до відчуття жадібності до емоційної безпеки.

Лев

Цього тижня Лев посідає п'яте місце серед найжадібніших знаків. Їхнє природне прагнення до уваги та захоплення може бути посилене входженням Нептуна у знак Риб. Це потенційно може викликати підвищене почуття жадібності до визнання та схвалення з боку оточуючих.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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