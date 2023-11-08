П'ять речей, які не варто виносити з дому

Щоб зберегти позитивний стан і захистити свій добробут, важливо з обережністю ставитися до певних речей, які ви виносите з дому. Наші домівки зберігають енергетику, і розставання з певними речами може призвести до негативних наслідків. UAportal розповість про п'ять речей, які не варто дарувати.

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Предмети особистої гігієни

Предмети, які безпосередньо контактують з вашою головою або волоссям, такі як фени, резинки, капелюхи або щітки для волосся, не варто віддавати. На думку експертів, такі предмети можуть переносити вашу енергетику і ненавмисно впливати на удачу, фінансове благополуччя і загальне самопочуття.

Нижня білизна

Навіть якщо вона нова, нижню білизну не варто віддавати. Це потрібно для того, щоб захистити свою долю і удачу. Вважається, що білизна має унікальний енергетичний зв'язок з власником, і розставання з нею може його порушити.

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Дзеркала

Рекомендується ніколи не знімати і не дарувати дзеркала з дому, в тому числі ті, що прикріплені до шаф. Вважається, що дзеркала утримують енергію і служать символічним відображенням життя людини. Утилізація дзеркал може порушити енергетичний баланс у вашому житловому просторі.

Постіль та постільна білизна

Вважається, що подушки, ковдри та постільна білизна накопичують і зберігають позитивну енергію людини протягом тривалого періоду. Сильний зв'язок між цими предметами та власником може мати довготривалий вплив. Щоб уникнути потенційної шкоди в майбутньому, краще не віддавати і не позбуватися таких речей.

Невикористаний посуд

Дивно, але посуд, який ви більше не використовуєте, також може нести енергетичний відбиток. Тому бажано не дарувати і не передавати такі предмети. Зберігаючи цей посуд у себе, ви уникнете будь-яких потенційних негативних впливів, які можуть виникнути з боку ненавмисних одержувачів.

Нагадаємо, ми розповідали, що деякі предмети можуть притягувати удачу та благополуччя.

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