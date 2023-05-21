П'ять сімейних фільмів початку 2010-х років, які потрібно переглянути
UAportal підготував список із п'яти обов'язкових для перегляду фільмів початку 2010-х років, які пропонують чудові враження від сімейного перегляду.
Хроніки Нарнії: Підкорювач Зорі
Рейтинг IMDB: 6.3
Жанр: Пригоди/Фентезі
Країна: США
Тривалість: 113 хвилин
Рік: 2010
Продюсер: Марк Джонсон
Брати та сестри Певенсі повертаються до Нарнії, щоб допомогти королю Каспіану знайти сім загублених лордів. Вони вирушають у подорож через море на кораблі "Світанок", зустрічаючи на своєму шляху чарівних істот і небезпечні перешкоди.
Бридкий я
Рейтинг IMDB: 7.6
Жанр: Анімація/Комедія
Країна: США
Тривалість: 95 хвилин
Рік: 2010
Продюсер: Кріс Меледандрі
Суперлиходій Грю замишляє вкрасти Місяць за допомогою своїх поплічників. Однак його плани порушуються, коли він удочеряє трьох дівчаток-сиріт, які змінюють його погляди на життя.
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Рапунцель заплутана історія
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: Анімація/Пригоди
Країна: США
Тривалість: 100 хв.
тРік: 2010
Продюсер: Рой Конлі
Рапунцель, юна принцеса з чарівним волоссям, замкнена у вежі злою відьмою. Вона мріє досліджувати світ за межами своєї вежі і, нарешті, отримує шанс зробити це, коли зустрічає чарівного злодія на ім'я Флінн Райдер.
Як приручити дракона
Рейтинг IMDB: 8.1
Жанр: Анімація/Пригоди
Країна: США
Тривалість: 98 хвилин
Рік: 2010
Продюсер: Бонні Арнольд
У світі, де вікінги та дракони ворогують, Ікінг, молодий вікінг, дружить із драконом на ім'я Беззубик. Разом вони вирушають на завдання, щоб урятувати своє село від небезпечної загрози.
Хлопець-каратист
Рейтинг IMDB: 6.2
Жанр: Екшн/Драма
Країна: США
Тривалість: 140 хвилин
Рік: 2010
Продюсер: Джеррі Вайнтрауб
Дре, маленький хлопчик, переїжджає з матір'ю до Китаю та намагається адаптуватися до нової обстановки. Він знаходить малоймовірного наставника в особі містера Хана, людини з технічного обслуговування, яка навчає його мистецтву кунг-фу та допомагає йому протистояти хуліганам.
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