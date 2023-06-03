ukr
русский
Кіно

П'ять найкращих фільмів жахів викличуть недитячий переляк

Владислав Москаленко

П'ять найкращих фільмів жахів викличуть недитячий переляк

Фільми жахів завжди були улюбленим жанром серед кінолюбителів. UAportal підготував список із п'яти найкращих фільмів жахів, знятих у період з 2018 по 2021 рік, які зуміли підкорити глядачів.

Сонцестояння

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: жахи, драма, містерія

Країна: США

Тривалість: 2год 28хв

Рік: 2019

Продюсер: A24

Група друзів вирушає у віддалене шведське село, щоб взяти участь у фестивалі, який проводиться раз у житті, але опиняється у пастці кошмару, коли свято перетворюється на щось зловісніше. Фільм "Сонцестояння" режисера Арі Астера – це чудове, але тривожне зображення горя, травми та втрати, яке залишить вас у трепеті.

Маяк

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Жахи, Драма, Фентезі

Країна: США

Тривалість: 1год 49хв

Рік: 2019

Продюсер: A24

Фільм "Маяк" розповідає про двох наглядачів маяка у виконанні Роберта Паттінсона та Віллема Дефо, які опиняються на віддаленому острові і поступово втрачають свідомість. Фільм режисера Роберта Еггерса – це сюрреалістичне та похмуре дослідження божевілля, одержимості та влади, яке не для людей зі слабкими нервами.

Читайте також: Фільми-біографії 2010-15 років, які вплинули на жанр

Лікар Сон

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Жахи, Драма, Фентезі

Країна: США

Тривалість: 2год 31хв

Рік: 2019

Продюсер: Warner Bros.

Опис: Заснований на однойменному романі Стівена Кінга, фільм "Доктор Сон" розповідає історію Дена Торранса, який подорослішав, який повинен протистояти своїм демонам і захистити молоду дівчину зі схожими здібностями від культу, що прагне харчуватися їх енергією. Фільм режисера Майка Фланагана є гідним продовженням "Сяйво" і відрізняється приголомшливою грою Юена Мак Грегора.

Людина невидимка

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: жахи, містика, наукова фантастика

Країна: Австралія

Тривалість: 2год 4хв

Рік: 2020

Продюсер: Universal Pictures

Фільм "Людина-невидимка" розповідає історію Сесілії, зіграної Елізабет Мосс, яка вважає, що її переслідує жорстокий колишній хлопець, який знайшов спосіб стати невидимим. Фільм режисера Лі Уеннелла – це напружене та захоплююче дослідження травми, газового освітлення та жахів домашнього насильства.

Сторожка

Рейтинг IMDB: 6.0/10

Жанр: жахи, драма, трилер

Країна: США

Тривалість: 1год 48хв

Рік: 2020

Продюсер: Neon

Фільм "Сторожка" розповідає про сім'ю, яка вирушає на різдвяні канікули у віддалений будиночок з новою дівчиною батька, але опиняється у пастці та мучить невидиму силу. Режисери Вероніка Франц і Северін Фіала зняли цей фільм у атмосфері, що леденить душу, досліджуючи горе, провину і жахи ізоляції.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !

ФільмиКіно