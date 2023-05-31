П'ять найкращих фільмів із Сандрою Буллок, за які її обожнюють глядачі

UAportal підготував список п'яти найкращих фільмів, які обов'язково потрібно подивитися із Сандрою Буллок у головній ролі. Від бойовиків до романтики Буллок демонструє свою багатогранність у кіноіндустрії, і ці фільми є свідченням її таланту.

Швидкість

Рейтинг IMDB: 7.2

Жанр: Екшн, Трилер

Країна: США

Тривалість: 1год 56хв

Рік: 1994

Продюсер: Марк Гордон

У цьому класичному фільмі 1994 Сандра Буллок грає Енні, пасажирку автобуса, який обладнаний таким чином, щоб вибухнути, якщо швидкість впаде нижче 50 миль на годину. Разом з Кіану Рівзом, який грає офіцера поліції Лос-Анджелеса Джека Тревена, вони мають забезпечити безпеку автобуса та пасажирів.

Відео дня

Невидима сторона

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: біографія, драма, спорт

Країна: США

Тривалість: 2год 9хв

Рік: 2009

Продюсер: Гіл Неттер

Буллок грає роль Лі Енн Туохі, багатої жінки, яка бере на виховання Майкла Оера, бездомного та травмованого хлопчика, який згодом стає першим номером драфту НФЛ. Фільм розповідає про шлях Оера до успіху у футболі та сім'ї, яка підтримувала його на цьому шляху.

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Гравітація

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Драма, Наукова фантастика, Трилер

Країна: США, Велика Британія

Тривалість: 1год 31хв

Рік: 2013

Продюсер: Альфонсо Куарон

У цьому фільмі, удостоєному премії "Оскар", Буллок грає доктора Райан Стоун, медичного інженера, яка здійснює свій перший космічний політ, яка застрягла в космосі після того, як поле сміття зруйнувало її шатл. За допомогою астронавта Метта Ковальські, якого грає Джордж Клуні, вона має знайти спосіб повернутися на Землю.

Пропозиція

Рейтинг IMDB: 6.7

Жанр: Комедія, Драма, Романтика

Країна: США

Тривалість: 1год 48хв

Рік: 2009

Продюсер: Девід Хоберман, Тодд Ліберман

У цій романтичній комедії Буллок грає Маргарет Тейт, канадського керівника, якій загрожує депортація, і переконує свого помічника, якого грає Райан Рейнольдс, одружитися з нею. Під час подорожі на Аляску, щоб познайомитися з його сім'єю, вони повинні розібратися у своїх фальшивих стосунках та зростаючих почуттях один до одного.

Поки ти спав

Рейтинг IMDB: 6.7

Жанр: Комедія, Драма, Романтика

Країна: США

Тривалість: 1год 43 хв

Рік: 1995

Продюсер: Джо Рот

У цій романтичній комедії Буллок грає Люсі, самотню робітницю метро, яка рятує життя своєму коханому Пітеру, зіграному Пітером Галлахером після того, як він упав на рейки. Коли сім'я приймає його за нареченого, вона не виправляє їх і закохується в його брата, якого грає Білл Пуллман.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

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