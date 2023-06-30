П'ять найкращих фільмів з неперевершеною Кірою Найтлі в головній ролі: обов'язково до перегляду

Кіра Найтлі – неймовірна актриса, яка не боїться показувати свою майстерність у найрізноманітніших жанрах, чи то в драматичних фільмах, чи то в бойовиках. UAportal підготував топ п'ять найкращих кінострічок за участю талановитої акторки, які обов'язково потрібно подивитися.

"Гордість та упередження"

Рейтинг IMDB: 7.8/10

Жанр: Драма, Романтика

Країна: Великобританія, Франція, США

Тривалість: 2год 9хв

Рік: 2005

Продюсер: Тім Беван, Ерік Феллнер, Пол Вебстер

У цій класичній екранізації роману Джейн Остін, Кіра Найтлі зіграла роль Елізабет Беннет, сильну та незалежну молоду жінку в Англії XVIII століття. Коли вона зустрічає багатого й зарозумілого містера Дарсі, роль якого виконав Метью Макфайден, між ними починається битва розуму та гордості. З розвитком їхніх стосунків, Елізабет має протистояти власним забобонам, щоб знайти справжнє кохання.

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"Спокута"

Рейтинг IMDB: 7.8/10

Жанр: Драма, Романтика, Війна

Країна: Великобританія, Франція, США

Тривалість: 2год 3хв

Рік: 2007

Продюсер: Тім Беван, Ерік Феллнер, Пол Вебстер

Фільм "Спокута", заснований на романі Ієна Мак’юена, розповідає про життя двох закоханих під час Другої світової війни. Головних героїв, Сесилію та Роббі, зіграли Кіра Найтлі та Джеймс Мак-Евой. Коли молода дівчина звинувачує Роббі у злочині, якого він не скоїв, їхнє життя кардинально змінюється. У важкий час, коли світ огорнула жорстока війна, вони борються за те, щоб очистити ім'я Роббі та возз'єднатися.

"Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної перлини"

Рейтинг IMDB: 8.0/10

Жанр: Екшн, Пригоди, Фентезі

Країна: США

Тривалість: 2год 23хв

Рік: 2003

Продюсер: Джеррі Брукгаймер

У цій захопливій пригоді Кіра Найтлі зіграла роль Елізабет Свонн, дочку губернатора, яку викрадають пірати на чолі з сумнозвісним капітаном Джеком Горобцем у виконанні Джонні Деппа. Вирушивши у плавання, щоб врятувати Елізабет, пірати повинні протистояти проклятому екіпажу "Чорної перлини", який пов'язаний із морем древнім прокляттям.

"Гра в імітацію"

Рейтинг IMDB: 8.0/10

Жанр: Біографія, Драма, Трилер

Країна: Великобританія, США

Тривалість: 1год 54хв

Рік: 2014

Продюсер: Тедді Шварцман, Нора Гросман, Ідо Островський

У цій біографічній драмі Кіра Найтлі перевтілюється в Джоан Кларк, математика, що співпрацювала з Аланом Тюрінгом, якого зіграв Бенедикт Камбербетч. Працюючи разом над розшифровкою коду "Енігма" під час Другої світової війни, вони мають протистояти забобонам суспільства та особистій боротьбі, яка загрожує розлучити їх.

"Анна Кареніна"

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Драма, Романтика

Країна: Великобританія

Тривалість: 2год 9хв

Рік: 2012

Продюсер: Тім Беван, Ерік Феллнер, Пол Вебстер

Фільм "Анна Кареніна" знятий за мотивами класичного роману Льва Толстого. Кіра Найтлі зіграла роль заміжньої російської аристократки Анни, що закохується в молодого кавалерійського офіцера Вронського, роль якого виконав Аароном Тейлором-Джонсоном. Коли про їхній роман усі дізналися, Анні доводиться зіткнутися із суспільним осудом, що призводить до трагічних наслідків.

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