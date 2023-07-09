П'ять найкращих фільмів з Леонардо Ді Капріо у головній ролі: гра, яка вражає
У світі кіно Леонардо Ді Капріо – відоме ім'я. Починаючи з проривної ролі у фільмі "Що тягне Гілберта Грейпа" і закінчуючи оскароносною грою у "Вижившому", він зарекомендував себе як один із найталановитіших акторів свого покоління. UAportal підготував список із п'яти його найкращих фільмів.
Початок
Рейтинг IMDB: 8.8
Жанр: Екшн, Пригоди, Наукова фантастика
Країна: США, Велика Британія
Тривалість: 2год 28хв
Рік: 2010
Продюсер: Крістофер Нолан
У фільмі "Початок" ДіКапріо грає роль Будинку Кобба, досвідченого злодія, який проникає в чужі сни, щоб вкрасти їхні ідеї. Однак йому надається шанс спокутувати свою провину та очистити своє ім'я, виконавши обернене завдання – підкинувши ідею у свідомість мети. Фільм "Початок", в якому знялися Джозеф Гордон-Левітт і Тома Харді, відправляє глядачів у захоплюючу подорож царством снів і досліджує силу підсвідомості.
Вовк з Уолл Стріт
Рейтинг IMDB: 8.2
Жанр: біографія, комедія, кримінал
Країна: США
Тривалість: 3год
Рік: 2013
Продюсер: Мартін Скорсезе
Заснований на реальній історії Джордана Белфорта, фільм "Вовк з Уолл-стріт" розповідає про зліт і падіння біржового маклера, який стає замішаним у корупції та шахрайстві на Уолл-стріт. Ді Капріо грає Белфорта, і його яскравий виступ приніс йому премію "Золотий глобус". У фільмі знімається зірковий склад, включаючи Джона Хілла та Марго Роббі, і це енергійний, стрімкий погляд на надмірність фінансового світу 1980-х років.
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Джанго Звільнений
Рейтинг IMDB: 8.4
Жанр: Драма, Вестерн
Країна: США
Тривалість: 2год 45хв
Рік: 2012
Продюсер: Квентін Тарантіно
Дія фільму "Джанго звільнений" відбувається на американському Півдні у 1850-х роках і оповідає про звільненого раба Джанго, який поєднується з мисливцем за головами, щоб урятувати свою дружину від жорстокого власника плантації. Ді Капріо грає лиходія Келвіна Кенді, і його образ отримав визнання критиків. Фільм знятий режисером Квентіном Тарантіно за участю зірок, включаючи Джеймі Фокса та Крістофа Вальца.
Відступники
Рейтинг IMDB: 8.5
Жанр: Кримінал, Драма, Трилер
Країна: США, Гонконг
Тривалість: 2год 31хв
Рік: 2006
Продюсер: Мартін Скорсезе
Фільм "Відступники" розповідає про двох агентів під прикриттям – один працює на поліцію, інший – на кримінального боса, – які намагаються перехитрити один одного. ДіКапріо відіграє роль Біллі Костігана, поліцейського, який працює під прикриттям, щоб увійти у внутрішній круг відомого гангстера. Фільм, в якому також знялися Метт Деймон та Джек Ніколсон.
Титанік
Рейтинг IMDB: 7.8
Жанр: Драма, Романтика
Країна: США
Тривалість: 3год 14хв
Рік: 1997
Продюсер: Джеймс Кемерон
"Титанік" – це класичний фільм, що розповідає історію багатої жінки Роуз, яка закохується у бідного художника Джека на борту злощасного корабля "Титанік". ДіКапріо грає чарівного та романтичного Джека, а його гра з Кейт Уінслет зробила цей фільм світовою сенсацією. Епічна історія про кохання та втрату на тлі однієї з найтрагічніших подій в історії – обов'язковий для перегляду фільм для кожного любителя кіно.
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