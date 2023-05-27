П'ять найкращих фільмів з Анджеліною Джолі, які зробили її зіркою

UAportal підготував список п'яти кращих фільмів, обов'язкових до перегляду, в яких знялася Анджеліна Джолі, одна з найталановитіших і найрізноманітніших акторок Голлівуду.

Малефісента

Рейтинг IMDB: 7.0

Жанр: Бойовик, Пригоди, Сімейний

Країна: США

Тривалість: 1год 37хв

Рік: 2014

Продюсер: Джо Рот

"Малефісента" – це переказ класичної історії про Сплячу красуню з погляду лиходійки. Анджеліна Джолі грає головну героїню, могутню фею, яку зрадив та вкрав її крила людський король. На помсту Малефісента проклинає новонароджену дочку короля, Аврору, але, спостерігаючи за дорослішанням дівчинки, Малефісента починає сумніватися у своїх діях і прагне спокутувати провину.

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Підміна

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Кримінал, Драма, Містерія

Країна: США

Тривалість: 2год 21хв

Рік: 2008

Продюсер: Клінт Іствуд

Фільм "Підміна" заснований на реальній історії жінки на ім'я Крістіна Коллінз, чий син зник у 1928 році в Лос-Анджелесі. Анджеліна Джолі грає Крістін, яка спочатку відчуває полегшення, коли сина знаходять, але швидко розуміє, що хлопчик – не її син. Борючись із корумпованою поліцією та непрацюючою системою правосуддя, Крістін має боротися за правду та справедливість для свого сина.

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Обірване життя

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: біографія, драма

Країна: США, Німеччина

Тривалість: 2год 7хв

Рік: 1999

Продюсер: Джеймс Менголд

"Перерване життя" – захоплююча драма, заснована на мемуарах Сюзанни Кайзен, яку зіграла Вайнона Райдер. Анджеліна Джолі отримала премію "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану за роль Лізи, харизматичної та непокірної пацієнтки психіатричної клініки, до якої потрапила Сюзанна. Фільм досліджує теми психічних захворювань, ідентичності та значення здорового глузду.

Солт

Рейтинг IMDB: 6.4

Жанр: Бойовик, Трилер

Країна: США

Тривалість: 1год 40хв

Рік: 2010

Продюсер: Лоренцо ді Бонавентура

"Солт" – це гостросюжетний екшн-трилер, який розповідає про агента ЦРУ Евелін Солт, зіграної Анджеліною Джолі, яку звинувачують у тому, що вона російська шпигунка. Перебуваючи в бігах, Солт повинна використовувати всі свої навички, щоб уникнути затримання і очистити своє ім'я, а також розкрити велику змову, яка загрожує безпеці Сполучених Штатів.

Містер і місіс Сміт

Рейтинг IMDB: 6.5

Жанр: Екшн, Комедія, Кримінал

Країна: США

Тривалість: 2год

Рік: 2005

Продюсер: Аківа Голдсман

"Містер і місіс Сміт" – це комедійний фільм у жанрі екшн, який розповідає про Джона і Джейн Сміт, зіграних Анджеліна Джолі та Бред Пітт, відповідно. Вони таємно працюють найманими вбивцями на конкуруючі організації.

Коли їм доручають убити один одного, вони незабаром дізнаються правду про професію один одного, і їхній шлюб починає розпадатися. Фільм включає захоплюючі бойові дії і дотепне жартування між двома головними героями, що робить його приємним для перегляду.

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