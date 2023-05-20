П'ять найкращих фільмів про зомбі, які змінять погляд на монстрів

Фільми про зомбі були одним із основних жанрів жахів протягом десятиліть, але останніми роками цей жанр переживає відродження завдяки унікальним поглядам на мерців. У 2018 році кілька фільмів виділилися своїм свіжим підходом до жанру зомбі. UAportal підготував список із п'яти обов'язкових до перегляду фільмів про зомбі, що вийшли у 2018 році, які переосмислили жанр.

Оверлорд

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Зомбі, Екшн, Жахи

Країна: США

Тривалість: 1год 50хв

Рік: 2018

Продюсер: Джей Джей Абрамс, Ліндсі Вебер

У цьому фільмі жахів про Другу світову війну група американських солдатів, які виконують завдання зі знищення нацистської радіовежі, виявляє секретну лабораторію, де створюються солдати-зомбі. Вони повинні пробитися лабораторією, щоб виконати свою місію.

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Вантаж

Рейтинг IMDB: 6.3/10

Жанр: Зомбі, Драма, Жахи

Країна: Австралія

Тривалість: 1год 45хв

Рік: 2018

Продюсер: Крістіна Кейтон, Саманта Дженнінгс

У цьому австралійському фільмі батько, заражений вірусом, повинен знайти безпечне місце для своєї маленької дочки, перш ніж перетвориться на зомбі. За допомогою дівчини-аборигена він пробирається австралійською глибинкою, борючись із часом і зомбі.

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Париж. Місто зомбі

Рейтинг IMDB: 6.0/10

Жанр: Зомбі, Драма, Жахи

Країна: Франція

Тривалість: 1год 33хв

Рік: 2018

Продюсер: Кароль Скотта, Барбара Летельє

У цьому французькому фільмі чоловік прокидається після вечірки та виявляє, що Париж заполонили зомбі. Замкнений у багатоквартирному будинку, він повинен використовувати свою кмітливість, щоб вижити і не стати одним із зомбі.

День мерців: Зла кров

Рейтинг IMDB: 3.3/10

Жанр: Зомбі, Жахи

Країна: Болгарія, США

Тривалість: 1год 30хв

Рік: 2018

Продюсер: Кріста Кемпбелл, Латі Гробман

У цьому рімейку класичного фільму 1985 року група військових та вчених має об'єднатися, щоб вижити проти зомбі та неконтрольованого військового підрозділу.

Третя хвиля зомбі

Рейтинг IMDB: 5.5/10

Жанр: Зомбі, Драма, Жахи

Країна: Ірландія

Тривалість: 1год 35хв

Рік: 2018

Продюсер: Рорі Данган, Рейчел О'Кейн

У цьому ірландському фільмі знайдено ліки від вірусу зомбі, але ті, хто вилікувався, стикаються з дискримінацією та недовірою з боку суспільства. Колишній зомбі намагається заново побудувати своє життя, зіштовхуючись із забобонами та насильством.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

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