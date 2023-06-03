П'ять найкращих фільмів для дівич-вечора: проведіть час весело

Немає нічого кращого, ніж провести вечір із подружками за переглядом гарного фільму. UAportal підготував список із п'яти кращих фільмів, які пропонують чудові враження від перегляду для дівич-вечора.

Всім хлопцям: З любов'ю

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: Романтика, Комедія

Країна: США

Тривалість: 1год 39хв

Рік: 2018

Продюсер: Метт Каплан

Любовне життя старшокласниці Лари Джин виходить з-під контролю, коли таємні любовні листи, які вона написала всім своїм минулим коханим, таємниче розсилаються. Вона вступає у фальшиві стосунки з одним із одержувачів, Пітером, але все ускладнюється, коли виникають справжні почуття.

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Шалено багаті азіати

Рейтинг IMDB: 7/10

Жанр: Комедія, Романтика

Країна: США

Тривалість: 2год

Рік: 2018

Продюсер: Ніна Джейкобсон

Жителька Нью-Йорка Рейчел Чу погоджується відвідати весілля друга свого хлопця Ніка у Сінгапурі, де дізнається, що він із однієї з найбагатших сімей в Азії. Потім вона стикається з несхваленням матері Ніка, яка хоче, щоб він одружився з представницею вищого соціального класу.

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Маленькі жінки

Рейтинг IMDB: 7.8/10

Жанр: Драма, Романтика

Країна: США

Тривалість: 2год 15хв

Рік: 2019

Продюсер: Емі Паскаль

Заснований на класичному романі Луїзи Мей Олкотт, фільм "Маленькі жінки" розповідає про долю сестер Марч в Америці після громадянської війни, коли вони проходять свій шлях через кохання, втрати та боротьбу за незалежність у суспільстві, яке відмовляє їм у всьому.

Ти – мій сумнів

Рейтинг IMDB: 6.8/10

Жанр: Романтика, Комедія

Країна: США

Тривалість: 1год 41хв

Рік: 2019

Продюсер: Майкл Голамко

Кохані з дитинства Маркус і Саша, які не бачили один одного багато років, несподівано возз'єднуються, коли Саша повертається до їхнього рідного міста, щоб відкрити ресторан. Коли вони намагаються відновити дружбу, старі почуття знову спалахують, але їхні різні способи життя та пріоритети загрожують розлучити їх.

Енола Холмс

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Містерія, Пригоди

Країна: Велика Британія, США

Тривалість: 2год 3хв

Рік: 2020

Продюсер: Мері Парент

Енола Холмс, молодша сестра знаменитого детектива Шерлока Холмса, вирушає на пошуки своєї зниклої матері і в процесі виявляє небезпечну змову. За допомогою своєї дотепності та інтелекту вона розкриває справу і доводить, що вона більша, ніж просто помічник.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

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