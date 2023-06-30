П'ять цікавих фактів про серіал "Гра престолів", які ви могли не знати

"Гра престолів" – це популярний телесеріал, який підкорив глядацькі серця по всьому світу. Він є однією з найбільш обговорюваних кінострічок останнього десятиліття. Хоча багато фанатів знайомі з сюжетною лінією та персонажами серіалу, існує ще чимало маловідомих фактів, про які глядачі можуть не знати. У цій статті UAportal підготував п'ять цікавинок про "Гру престолів".

Спочатку планували зняти фільм, замість серіалу

Чи знаєте ви, що творці серіалу Девід Беніофф та Д. Б. Вайс спочатку не були зацікавлені у створенні телесеріалу? Натомість вони запропонували ідею для фільму, але історія виявилася надто великою та складною, щоб укласти її в одну кінострічку. Тому вони вирішили адаптувати розповідь у телевізійний серіал. Це дозволило їм краще розкривати різних персонажів та будувати більше сюжетних ліній.

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Особливості візуалізації

Знакова послідовність вступних титрів серіалу була створена за допомогою мініатюрних моделей та CGI-графіці. Послідовність, в якій представлено тривимірну карту вигаданого світу серіалу, було розроблено компанією Elastic, яка спеціалізується на створенні вступних титрів для телевізійних шоу та фільмів. Використані моделі були ретельно створені вручну. У підсумку глядачі насолоджувалися приголомшливою візуалізацією світу Вестеросу.

Розвиток туризму в Ірландії

Хоч серіал відомий насамперед своєю драматичною історією та приголомшливими сюжетними поворотами, він також вплинув на індустрію туризму в Північній Ірландії. Мандрівники все частіше стали відвідувати красиві місця, які показали в серіалі. Зокрема, Темні живоплоти та Гіганти Козуей, що розташовані в Північній Ірландії. За приблизними оцінками, з моменту виходу в ефір, серіал приніс регіону понад 200 мільйонів фунтів стерлінгів прибутку від туризму.

Вихід останнього сезону став найочікуванішою телевізійною подією

Фінальний сезон серіалу став однією з найочікуваніших телевізійних подій в історії. Мільйони шанувальників дивилися його, щоб дізнатися, чим закінчиться історія. У результаті фінал серіалу переглянуло понад 19 мільйонів глядачів, тому його можна вважати одним із найпопулярніших у світі. Попри суперечки щодо останнього сезону, очевидно, що серіал неабияк вплинув на попкультуру.

Масштаб виробництва

Протягом восьми сезонів у серіалі було зайнято понад 5 000 осіб, а фільмування проходило в понад 10 різних країнах. Бюджет серіалу з часом значно збільшувався, а вартість останнього сезону становила понад 15 мільйонів доларів за серію.

Слід зазначити, що "Гра престолів" – це культурний феномен, який привернув увагу мільйонів глядачів у всьому світі.

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