П'ять цікавих фактів про Міллу Йовович: народилася в Києві та має музичний талант

При згадці про Міллу Йовович, у нас виникають асоціації з бойовиками та фільмами жахів. Однак вона не лише талановита акторка, а ще й різностороння особистість. У цій статті UAportal підготував п'ять цікавих фактів про Міллу.

Поліглотка

Йовович вільно володіє англійською, російською, французькою та сербською мовами. Вона народилася в Києві. Однак переїхала до США, коли їй було п'ять років. Актриса виросла в багатомовній родині, тож перейнялася любов'ю до навчання. До речі, вона навіть навчилася читати й писати кирилицею раніше, ніж англійською.

Слід додати, що Мілла не забуває про своє українське коріння. До того ж вона активно підтримує Україну під час повномасштабної війни з Росією.

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Музичний талант

Окрім акторської кар'єри, Мілла також є талановитим музикантом. Вона почала грати на фортепіано, коли їй було шість років, а в тринадцять – на електрогітарі. Свій перший альбом "Божественна комедія" вона випустила 1994 року. Відтоді вона продовжує розвиватися в цьому напрямку.

Початок кар'єри моделі

Перш ніж стати актрисою, Мілла розпочала свою кар'єру як модель у віці 11 років. Вона працювала з такими відомими фотографами, як Герб Ріттс та Річард Аведон. Обличчя Мілли прикрашало обкладинки численних популярних на цей час журналів.

Героїня бойовиків

Йовович відома своїми ролями у бойовиках, в яких більшість трюків виконувала самостійно. Наприклад, щоб зіграти Еліс у фільмі "Оселя зла", вона пройшла серйозну підготовку з бойових мистецтв і навчилася вправлятися з різною зброєю.

Філантропія

Йовович бере участь у різних філантропічних акціях та підтримує такі організації, як amfAR (організація з підтримки досліджень СНІДу), Фонд Елтона Джона з боротьби зі СНІДом та Фонд ООН. Вона також є захисницею прав тварин та співпрацює з PETA, щоб привернути увагу громадськості до проблеми жорстокого поводження з тваринами.

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