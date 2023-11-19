П'ять цікавих фактів з життя Денієла Редкліффа

UAportal підготував факти з біографії всесвітньовідомого актора – Денієла Редкліффа. Він став популярним завдяки ролі у фільмі "Гаррі Поттер".

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Ранній акторський дебют

Він народився 23 липня 1989 року в Фулхемі (Західний Лондон). Редкліфф має зв'язок з індустрією розваг. Його батько – літературний агент, а мати працює кастинг-агентом.

У 1999 році Денієл Редкліфф розпочав свій акторський шлях, зігравши молодого Девіда Копперфілда в екранізації відомого роману.

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Незвичні вміння

Цікавою особливістю актора є його здатність складати язик у два-три рази.

Приховані страхи

Незважаючи на успіх, Денієл Редкліфф має страхи, як і будь-яка інша людина. Один з його страхів пов'язаний з ядерною війною. Крім того, він боїться бути похованим заживо, як головний герой Райана Рейнольдса "Похований заживо".

Подолання викликів

Редкліфф мужньо бореться з легкою формою диспраксії – станом, що характеризується труднощами у виконанні цілеспрямованих рухів. На жаль, це заважає йому виконувати складні трюки у фільмах.

Смакові вподобання

Коли справа доходить до відновлення сил під час зйомок, Редкліфф балує себе дієтичною колою і ласує шоколадними батончиками.

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