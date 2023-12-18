П'ять фактів про армійський швейцарський ніж: З чого все почалося

Швейцарські ножі широко відомі своєю універсальністю та функціональністю. Є кілька цікавих фактів про швейцарські ножі, про які не кожен знає. UAportal підготував їхню підбірку.

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Початок виробництва

Наприкінці 19 століття видатний діяч, на ім'я Карл Ельснер, заснував асоціацію виробників швейцарських ножів. Спочатку зосередившись на виготовленні хірургічних інструментів, компанія розширила свій асортимент, включивши до нього фермерські ножі та кухонне приладдя. Зрештою, вони здобули визнання і почали виробляти ножі для швейцарської армії, які слугували радше універсальними інструментами, ніж бойовою зброєю, і навіть мали практичну відкривачку для консервних банок.

Швейцарські армійські ножі зробили революцію в багатофункціональності

Хоча ножі з викрутками, штопорами та напилками існували ще до появи швейцарських армійських ножів, Карл Ельснер запровадив революційну ідею поєднання інструментів з обох боків рукоятки. Цей інноваційний дизайн розширив можливості ножа, дозволивши використовувати вдвічі більше інструментів і функцій в одному компактному пристрої.

Прихована викрутка для гвинтівок

Оригінальна модель 1890, яка вважається легендарним швейцарським армійським ножем, мала лезо, розгортку, відкривачку та вбудовану викрутку. Наявність викрутки мала важливе значення, оскільки задовольняла потреби в технічному обслуговуванні вогнепальної зброї швейцарських солдатів.

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Два бренди, які сформували швейцарські армійські ножі

У 1908 році швейцарська армія розділила замовлення на виготовлення ножів між двома компаніями: асоціацією виробників ножів (нині відомою як Victorinox) та підприємством Поля Боше, яким керував Теодор Венгер (нині відома як Wenger). Таким чином, два різних бренди, що пропонували схожі швейцарські ножі, існували до 2004 року, коли Victorinox придбав Wenger і об'єднав ці бренди в одну компанію.

Розгадка етимології Victorinox

Назва Victorinox складається з імені "Вікторія", яке вшановує пам'ять матері Карела Ельснера, і французького терміну "inox", що означає нержавіючу сталь і був прийнятий компанією у 1921 році. Ця назва відображає глибокий особистий зв'язок з основоположником та матеріалом, на якому базується успіх бренду Victorinox.

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