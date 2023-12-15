П'ять фактів про фламінго: Чому вони рожеві

Переливчаста краса фламінго ніколи не перестає привертати нашу увагу. Від яскравого рожевого пір'я до захопливої поведінки ці величні птахи інтригують науковців та ентузіастів природи. UAportal підготував топ-5 фактів про цих дивовижних птахів.

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Гнізда фламінго

Гніздо фламінго – це диво, побудоване з бруду. Нагадуючи мініатюрні грязьові вулкани, ці гнізда вміщують одне велике яйце. Фламінго відомі своєю моногамною природою, і обидва батьки активно беруть участь у будівництві гнізда та висиджуванні пташенят.

Чому фламінго рожеві

Споживаючи різні рослини, вони отримують каротиноїди – природні пігменти, що містяться в рослинах від червоного до жовтого кольору. Ці пігменти можна побачити у звичайних овочах, таких як морква або стиглі помідори.

Дивна харчова поведінка

Під час харчування, фламінго демонструють досить своєрідне положення голови: вони перевертають голову і занурюють дзьоби до ніг. Розмашистими рухами язика вони створюють ефект водяного насоса, проштовхуючи воду всередину дзьоба і виштовхуючи її назовні. Гребінчасті структури, що вистилають краї дзьоба, слугують фільтрами, дозволяючи воді виходити, затримуючи при цьому їжу, що потрапила в пастку.

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Соціальні навички фламінго

У дикій природі фламінго часто утворюють багатотисячні зграї. Популяція карибських фламінго перевищує 200 000 особин, розподілених по різних регіонах, включаючи Багамські острови і Кубу, Мексику, південну частину Карибського басейну, а також менший контингент, приблизно 400-500 особин на Галапагоських островах.

Види фламінго

Поряд з карибським різновидом, існує ще п'ять різних видів. Серед них панує великий фламінго – найбільший і найвищий, що мешкає в Африці, Азії та Європі. В інших місцях Південної Америки ви зустрінете вражаючих чилійських, андських, Джеймса (або пуна) та рідкісних андських фламінго. Андський фламінго, популяція якого налічує менше 40 000 птахів, є найрідкіснішим з усіх шести видів. З іншого боку, мініатюрні малі фламінго, чисельність яких перевищує 2 мільйони, домінують у певних регіонах Африки та Південної Азії.

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