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П'ять фактів про фламінго: Чому вони рожеві

Марина Грамович

Фламінго

Переливчаста краса фламінго ніколи не перестає привертати нашу увагу. Від яскравого рожевого пір'я до захопливої поведінки ці величні птахи інтригують науковців та ентузіастів природи. UAportal підготував топ-5 фактів про цих дивовижних птахів.

Гнізда фламінго

Гніздо фламінго – це диво, побудоване з бруду. Нагадуючи мініатюрні грязьові вулкани, ці гнізда вміщують одне велике яйце. Фламінго відомі своєю моногамною природою, і обидва батьки активно беруть участь у будівництві гнізда та висиджуванні пташенят.

Чому фламінго рожеві

Споживаючи різні рослини, вони отримують каротиноїди – природні пігменти, що містяться в рослинах від червоного до жовтого кольору. Ці пігменти можна побачити у звичайних овочах, таких як морква або стиглі помідори.

Дивна харчова поведінка

Під час харчування, фламінго демонструють досить своєрідне положення голови: вони перевертають голову і занурюють дзьоби до ніг. Розмашистими рухами язика вони створюють ефект водяного насоса, проштовхуючи воду всередину дзьоба і виштовхуючи її назовні. Гребінчасті структури, що вистилають краї дзьоба, слугують фільтрами, дозволяючи воді виходити, затримуючи при цьому їжу, що потрапила в пастку.

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Соціальні навички фламінго

У дикій природі фламінго часто утворюють багатотисячні зграї. Популяція карибських фламінго перевищує 200 000 особин, розподілених по різних регіонах, включаючи Багамські острови і Кубу, Мексику, південну частину Карибського басейну, а також менший контингент, приблизно 400-500 особин на Галапагоських островах.

Види фламінго

Поряд з карибським різновидом, існує ще п'ять різних видів. Серед них панує великий фламінго – найбільший і найвищий, що мешкає в Африці, Азії та Європі. В інших місцях Південної Америки ви зустрінете вражаючих чилійських, андських, Джеймса (або пуна) та рідкісних андських фламінго. Андський фламінго, популяція якого налічує менше 40 000 птахів, є найрідкіснішим з усіх шести видів. З іншого боку, мініатюрні малі фламінго, чисельність яких перевищує 2 мільйони, домінують у певних регіонах Африки та Південної Азії.

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