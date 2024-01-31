Птахи які приносять невдачу: Кого треба уникати, щоб позбутися лиха

Предмети та дії мають важливе значення і навіть можуть передбачати майбутнє. Коли йдеться про птахів, їхня присутність має особливе значення, а деякі з них асоціюються з принесенням нещастя. UAportal розповів, що через такі вірування в минулому їх зазвичай уникали.

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Сова

Одним із птахів, які вважалися провісниками проблем, є сова, особливо якщо її помітили вдень. Вухаті сови та інші члени їхньої родини, також мають негативну репутацію, оскільки вважаються символами смерті.

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Сорока

У деяких культурах знахарі також не схвалюють сорок. Вважається, що якщо вона прилітає одна і сідає на дах будинку, то це віщує трагедію. Однак, якщо сорока не самотня, вона вже не несе в собі цієї асоціації.

Горобець

Ще одна пташка, яку часто вважають поганою прикметою, - горобець, коли він залітає в кімнату. Однак не варто панікувати, адже ця пташка іноді може принести і хороші новини.

Зозуля

Зозуля також має певні попередження у своїй манері польоту. Традиційно вважалося, що якщо вона пролітає над селом, то це слугує попередженням про наближення пожежі. Якщо зозуля зупиняється на даху хліва, це вважається сигналом про те, що худобу незабаром може спіткати небезпечна доля.

Нагадаємо, ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

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