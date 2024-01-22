Пронизливі історії кохання: топ п'ять мелодрам, які варто подивитися

UAportal розповів про найкращі мелодраматичні фільми, які зачарували глядачів у період з 2015 по 2018 рік. Ці фільми розповідають пронизливі історії кохання, жертовності та стійкості, залишаючи по собі незабутній слід.

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"Форма води"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Жанр: Фантастика, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 123 хвилини

Рік: 2017

Головний продюсер: Гільєрмо дель Торо

Події фільму "Форма води" розгортаються в епоху холодної війни на початку 1960-х років. Німа прибиральниця Еліза знаходить земноводну істоту в секретній урядовій лабораторії і встановлює з нею зв'язок. Еліза сповнена рішучості визволити істоту з лабораторії, кинувши виклик деспотичній владі.

"Місячне сяйво"

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Жанр: Драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 111 хвилин

Рік: 2016

Головний продюсер: Баррі Дженкінс

"Місячне сяйво" розповідає про шлях Хірона від дитинства до дорослого життя, де він стикається з питаннями щодо власної ідентичності. Живучи в неблагополучному районі Маямі, Хірон намагається знайти своє місце у світі, борючись із суперечливими бажаннями та зовнішнім тиском.

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"Ла-Ла Ленд"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: Мюзикл, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 128 хвилин

Рік: 2016

Головний продюсер: Фред Бергер

Фільм розповідає про Мію, актрису-початківицю, і Себастьяна, талановитого джазового музиканта, які зустрічаються і закохуються, знаходячи розраду і натхнення у мріях одне одного. Однак, коли їхні кар'єри починають злітати вгору, їхні стосунки стикаються з викликами, змушуючи їх зіткнутися з непростою реальністю слідування своїм мистецьким амбіціям.

"Керол"

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Жанр: Романтика, драма

Країна виробництва: Великобританія, США

Тривалість: 118 хвилин

Рік: 2015

Головний продюсер: Елізабет Карлсен

Дія фільму "Керол", знятого за мотивами роману Патриції Хайсміт "Ціна солі", відбувається в часи, коли суспільні норми забороняли стосунки між двома жінками. Фільм розповідає про бурхливий роман між Керол Ейрд, витонченою і гламурною жінкою, яка переживає невдалий шлюб, і Терезою Белівет, молодою фотографом-початківцем, яка поступово закохується в Керол.

"Бруклін"

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Жанр: Драма, романтика

Країна виробництва: Ірландія, Великобританія, Канада

Тривалість: 117 хвилин

Рік: 2015

Головний продюсер: Фінола Двайер

Дія фільму "Бруклін" розгортається у 1950-х роках і розповідає про подорож Ейліс Лейсі, молодої жінки, яка покидає своє маленьке містечко в Ірландії у пошуках кращого життя у галасливому місті Бруклін, Нью-Йорк. Коли Ейліс облаштовується в новому середовищі, їй доводиться стикатися з проблемами адаптації до чужої країни, пошуку кохання та віднайдення власної індивідуальності.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про екшн-фільми, які покорили глядачів по всьому світу. Зокрема, ці фільми поклали шлях у майбутнє цього жанру.

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