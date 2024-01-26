Продукти, які завжди повинні бути в холодильнику

Дуже важливо завжди мати під рукою різноманітні інгредієнти у холодильнику, щоб можна було без зусиль приготувати прості та ситні страви для себе та членів сім'ї. UAportal розповів про базовий набір продуктів першої необхідності, які допоможуть втамувати голод навіть тоді, коли похід до магазину стає незручним.

Відео дня

Яйця

Яйця, як не дивно, можуть зберігатися в холодильнику до 25 днів, не псуючись. Однак, дуже важливо розміщувати їх на полиці, а не в бокових дверцятах, де коливання температури можуть негативно вплинути на їхню якість. Навіть якщо ви не любите яєчню, розумно мати яйця під рукою, оскільки вони є обов'язковим інгредієнтом багатьох страв.

Молоко

Молоко слугує як смачним самостійним напоєм, так і ключовим компонентом таких рецептів, як омлети та млинці. Постійне зберігання його в холодильнику є важливим для будь-якої кухні. Універсальність у приготуванні різних страв роблять його основним інгредієнтом.

Вершкове масло

Вершкове масло відіграє важливу роль у випічці, надаючи хлібобулочним виробам насичений смак і текстуру. Воно також є ідеальним доповненням до зернових і каш. Крім того, за відсутності рослинної олії, вершкове масло може бути зручною заміною при смаженні.

Читайте також: Мармелад з гарбуза: смачний десерт, який полюблять діти

М'ясо

Відкладім в сторону ковбасні вироби і розглянемо звичайне м'ясо, таке як яловичина, свинина і курка. Ці багаті на білок продукти містять основні поживні речовини та сполуки, необхідні для збалансованого харчування. Наявність м'яса в холодильнику забезпечує надійне джерело тваринних білків, а також різноманітність варіантів при плануванні харчування.

Овочі

Овочі багаті на вітаміни, і їх не варто ігнорувати. Огірки та помідори – класичні і універсальні овочі, які варто тримати під рукою. Ці овочі не лише ідеально підходять для приготування свіжих салатів, але й слугують цінними інгредієнтами для багатьох кулінарних витворів.

Радимо також звернути увагу на рецепт лінивих пиріжків з яйцями та зеленою цибулею.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!